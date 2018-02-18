Петербуржцы вышли на протест против преследований оппозиционеров 2 18.02.2018, 21:58

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Фото: VOA

Гражданские активисты провели массовую акцию у Соловецкого камня.

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел массовый пикет против преследований политических активистов и нападений на них, против пыток и репрессий. Организатором акции стало городское отделение партии «Яблоко», а местом проведения – Троицкая площадь, где установлен Соловецкий камень – памятник жертвам политических репрессий, передает «Голос Америки».

В заявлении петербургских «яблочников», которое было опубликовано в преддверии массового пикета, отмечалось: «В течение последнего месяца в Санкт-Петербурге произошло несколько нападений на политических и гражданских активистов. 26 января было найдено тело Константина Синицина - постоянного участника оппозиционных митингов на протяжении многих лет… 29 января неизвестными лицами было совершено нападение на известного правозащитника Динара Идрисова, получившего многочисленные травмы и телесные повреждения… В эти же дни появилась информация о похищении и пытках сотрудниками Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктора Филинкова, Игоря Шишкина и Ильи Капустина. Виктор Филинков рассказал адвокату и членам Общественной наблюдательной комиссии, что сотрудники ФСБ несколько часов пытали его в лесу. Филинков и Шишкин были арестованы судом и в следственном изоляторе члены ОНК зафиксировали на них многочисленные следы пыток, Илью Капустина пытали в качестве свидетеля».

Авторы заявления подчеркнули, что рассматривают все перечисленные эпизоды «как политические репрессии с целью подавить политическую и гражданскую активность». И потребовали от прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко и от начальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова проведения тщательной проверки всех перечисленных фактов и публикации результатов расследования.

Некоторые участники массового пикета у Соловецкого камня были настроены более радикально. Они призвали к немедленной отставке прокурора города и «главного полицейского», потребовали положить конец нападениям на оппозиционеров, обещали поименно назвать всех, кто поднял руку на гражданских активистов, убеждали присутствующих, что виновные в пытках антифашистов и анархистов должны быть наказаны. По крайней мере, об этом гласили самодельные плакаты, которые держали в руках пикетчики.

«Это коснется каждого»

Первым выступил бывший советский политзаключенный, а в девяностых – начале нулевых годов депутат Государственной Думы первых трех созывов Юлий Рыбаков. Он констатировал, что значительная часть российского общества весьма спокойно и даже безразлично воспринимает гонения на противников режима. И напомнил стихотворение немецкого протестантского пастора Мартина Нимёллера «Когда они пришли…».Переведенное на множество языков: это стихотворение известно во всем мире. Вот как оно звучит в русском переводе:

Юлий Рыбаков

Фото: voa

«Когда они пришли за социалистами, я молчал – я не был социалистом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал – я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я молчал – я не был евреем. Когда они пришли за мной – уже некому было заступиться за меня».

В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Юлий Рыбаков отметил, что наблюдаемое ныне общественное равнодушие – «тяжкое наследие векового рабства, в котором жило наше общество из поколения в поколение. И сегодня, когда власть совершенно сознательно демонстрирует неуважение к закону, собственную силу и пробуждает в людях самые низкие реакции, люди понимают, что завтра они могут стать жертвами режима».

«Им кажется, что если они отсидятся дома, то этого не случится», – продолжает Рыбаков. – Не получится! Так или иначе – если коричневая чума наступает, это коснется каждого!».

Правозащитник Динар Идрисов пришел на Троицкую площадь с забинтованной рукой и следами побоев на лице. Он отметил, что репрессии, обрушившиеся в последние недели именно на петербургских оппозиционеров, связаны с тем, что в Кремле рассчитывали, что земляки нынешнего президента России будут к нему особенно лояльны. И никак не ожидали, что петербуржцы проявят повышенную активность во время протестных акций 12 июня, 7 октября и 28 января. В конце своего краткого выступления Идрисов выразил надежду, что протестная активность в Петербурге будет возрастать, и что властям придется считаться с волей несогласных граждан.

«Не реагируют ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет»

Анатолий Голов

Фото: voa

Для участия в пикете к Соловецкому камню пришли участницы Общественной наблюдательной комиссии Екатерина Косаревская и Яна Теплицкая. Разговаривая с пришедшими на акцию журналистами, девушки рассказали о проверках по фактам избиений Игоря Шишкина и Виктора Филинкова сотрудниками ФСБ. Давая оценку этому инциденту, Яна Теплицкая отметила: «Совершенно очевидно, что государство не то, что не заинтересовано в расследовании этого дела. Но не были даже зафиксированы травмы потерпевших».

«Нет никакого расследования, то есть не реагируют ни Генпрокуратура, ни Следственный комитет. И даже не допускают консула. По международной конвенции консул иностранного государства обязан составить сводки в отношении своего гражданина. И поскольку Виктор Филинков – гражданин Казахстана, то это ложится на консула этой страны. Но консула Казахстана до сих пор не поставили даже в известность о самом факте задержания», – добавила Екатерина Косаревская.

«Пропаганда сталинизма является угрозой для нашей страны»

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала с одним из инициаторов проведения массового пикета – членом партии «Яблоко» Анатолием Головым. Характеризуя завершившуюся акцию, он отметил: «Я ожидал, что будет меньше народу. Я рад, что несколько сот человек прошло через наш пикет. Оказалось, что эта проблема волнует не только наших партийцев, но и совершенно различных людей, и это – очень важно».

Анатолий Голов

Фото: voa

Говоря о наиболее ярких моментах выступлений у Соловецкого камня, Голов подчеркнул, что люди говорили об опасности возвращения традиций сталинского времени и призывали не допустить построения полицейского государства. «Люди говорили, что нужно перестать во время следствия рассматривать признание обвиняемого, как главную улику, или, как говорили раньше, как “царицу доказательств”. Потому что очень часто такие признания выбиваются с помощью пыток, и мы помним, что в 30-е годы это очень широко практиковалось. И в результате люди признавали себя японскими шпионами и еще Бог знает кем!

Прозвучало наше требование о введении видеонаблюдения всех контактов полиции с гражданами. Нужно добиться полной возможности контроля над действиями полицейских».

Анатолий Голов также напомнил, что фракция партии «Яблоко» в городском Законодательном собрании внесла на рассмотрение законопроект о запрете пропаганды сталинизма. «Наши депутаты будут настаивать на принятии этого закона, потому что мы считаем, что пропаганда сталинизима – это страшная бацилла. В Германии запрещена пропаганда нацизма. А пропаганда сталинизма – это такое же зло, которое является чумой и угрозой для нашей страны», – убежден «яблочник».

Подытоживая акцию, собеседник «Голоса Америки» подчеркнул: «Нужно создавать в обществе атмосферу нетерпимости к пыткам, к нарушению прав человека, к политическим репрессиям. Именно общественная позиция очень важна. Если общество будет закрывать на это глаза, если будет стыдливо отворачиваться, смотря на насилия, пытки и репрессии, то именно общество даст власти возможность творить эти беззакония».