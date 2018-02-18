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Домрачева направит 10 тысяч рублей в гродненскую спортивную школу

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  • 18.02.2018, 22:17
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Дарья Домрачева

Биатлонистка, выигравшая в Пхенчхане серебро в гонке с массовым стартом, сделала свой «Олимпийский выбор».

В качестве получателя финансовой поддержки от Президентского спортивного клуба наша лучшая биатлонистка выбрала Гродненскую межрайонную СДЮШОР профсоюзов «Фаворит», передает s13.ru.

В рамках проекта «Олимпийский выбор» предоставляется право каждому чемпиону и призеру Игр выбрать спортивную школу для оказания помощи. Сумма поддержки зависит от показанного на Играх результата. В этом году она составляет — 15 000 рублей за первое место, 10 000 — за второе, 7 500 — за третье.


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