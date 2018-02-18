Сколько стоит в Беларуси оборудование для майнинга? 18.02.2018, 22:45

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Источник: Myfin.by

Cколько придется потратить денег, чтоб собрать «ферму» с нуля.

С середины 2017 года цены на компьютерные комплектующие возросли вдвое, однако больше всего подорожали видеоускорители. Одни модели прибавили к стоимости 50 – 70 рублей, другие «потяжелели» на все 100 рублей. Всему виной – растущая популярность майнинга, она даже привела к частичному дефициту на рынке видеокарт.

В нынешнем году ситуация с комплектующими стабилизировалась. Но и курс биткоина опустился с рекордных 20000 долларов до менее чем 6000, после, правда, обратно подрос и перешагнул отметку в 10000 долларов. Как бы там ни было, майнить стало не так выгодно, и на вторичном рынке компьютерного оборудования начали появляться объявления о продаже «двухмесячных» комплектующих. Myfin.by решил узнать, сколько можно выручить, продав среднестатистическую майнинг-ферму, и сколько придется потратить, чтоб собрать ее с нуля.

Новая майнинг-ферма

Любой персональный компьютер начинается с материнской платы. Именно она соединяет отдельные компоненты воедино и заставляет их работать так, как нужно пользователю. Минимальная сумма, которую придется потратить за данное «чудо» техники, в белорусских интернет-магазинах установилась на отметке 60 рублей, максимальная – 2300 рублей. Разница в цене зависит от производителя платы и типа сокета (разъема, куда вставляется процессор). К слову, среди «майнеров» большим спросом пользуются материнские платы среднего ценового сегмента, стоимостью около 200 рублей. А главный критерий при выборе устройства – множество разъемов под видеокарту.

Итого, за материнскую плату придется отдать в среднем 200 рублей или примерно 101 доллар США.

А теперь видеокарта, в добыче криптовалюты она играет самую важную роль, ее мощность измеряется в мегахешах. К слову, создание биткоина построено на хэшировании. А для комфортного заработка в интернете подойдут только топовые модели видеоускорителей, их общая сумма видеопамяти должна быть более 10 гигабайт. Столько это стоит? Довольно дорого. Цена на типовые ускорители начинается от 610 рублей, а заканчивается 4392 рублями.

Для майниг-фермы понадобится около 4-6 карточек. Среднестатистический майнер тратит на одну видеокарту около 1000 рублей, если приобретать сразу шесть штук, придется раскошелиться на 6000 рублей. Плюс к этой цене прибавляем стоимость «райзеров» – специальных устройств для подключения нескольких карточек к материнской плате. Цена одного «райзера» – 35 рублей, умножая на шесть, получим 210 рублей.

Итого на покупку шести видеокарт с «райзерами» придется потратить 6210 рублей или 3 149 долларов США.

Блок питания: его мощность должна быть более 1000 ватт. Цена на устройство в популярных интернет магазинах различная, минимальная – 160 рублей, максимальная – 1200 рублей. Если приобретать блок для майнинг-фермы, придется потратить около 250 рублей или 126 долларов США.

А вот на процессоре можно сэкономить, ведь его производительность не влияет на скорость добычи криптовалют. Минимальная стоимость данного комплектующего установилась на отметке 44 рубля, максимальная – 5280 рублей. Цена зависит от производителя и вида сокета. Для майнинг-фермы подойдет центральный процессор стоимостью 150 рублей или 76 долларов США.

Оптимальный объем оперативной памяти для фермы – 8 гигабайт. Минимальная цена на данное устройство – 174 рубля, максимальная – 791 рубль. Для добычи цифровой валюты подойдет одна планка оперативной памяти стоимостью 174 рубля, объемом 8 гигабайт.

Последний в списке комплектующих – жесткий диск. Он может быть небольшим по объему. К слову, у «майнеров» спросом пользуются жесткие «SSD» диски объемом 120 гигабайт. Стартовая цена на них 100 рублей, финишная – 3284 рубля. Для фермы подойдет жесткий диск стоимостью около 105 рублей или 53 доллара США.

Инфографика Myfin.by

Конечная цена не самой мощной майнинг-фермы составляет 7089 рублей или 3595 долларов США. Цифру, полученную в итоге, можно назвать единичной прибылью компании, которая реализует вам комплектующие.

Что входит в чек?

Материнская плата – 200 рублей.

Шесть видеокарт + «райзеры» – 6210 рублей.

Блок питания – 250 рублей.

Процессор – 150 рублей.

Оперативная память – 174 рубля.

Жесткий диск – 105 рублей.

Общая производительность собранной майнинг-фермы составит примерно 169 мегахэш, а срок окупаемости при нынешнем курсе – более 12 месяцев.

К слову, на рынке существуют и готовые решения. Минимальная цена на уже собранную майнинг-ферму мощностью 160 мегахэш составляет 4200 долларов США, а вот максимальную цену называть нецелесообразно, ведь она может колебаться в зависимости от пожеланий покупателя.

Однако, если ферма вам не по нраву, имеется альтернативный вариант для добычи криптовалюты, так называемый, «Асик». Это сложное техническое устройство, которое предназначено именно для майнинга. А отличительной его чертой является высокая производительность. Мощность «Асика» измеряется в терахэшах, а мощность видеокарты в мегахэшах, разница в нулях очевидна. К слову, стоит «специализированный майнер» около 6000 долларов за штуку. И несмотря на высокую цену, «Асик» пользуется популярностью во всей мере.

Если все продать

Если майнинг криптовалют не оправдал ожидания, ферму всегда можно продать на вторичном рынке. Однако от затраченных при покупке средств следует смело отнимать 20%. Нам удалось найти некоторые объявления о продаже на сайте одной из известных в Беларуси интернет-площадок по продаже вещей, бывших в употреблении. Минимальная цена за майнинг-ферму на четыре видеокарты установилась на отметке 1120 или 568 долларов США.

В среднем ценовом сегменте стоимость добытчика цифровой валюты колеблется от 7400 рублей до 12800 рублей.

Самую дорогую ферму продают за 20000 рублей или 10 143 долларов США.

Есть на «Барахолке» и бывшие в употреблении «Асики». Цена на них колеблется от 4900 до 8300 рублей.