Тиллерсон допустил дополнительные санкции против РФ 19.02.2018, 7:32

Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США рассказал о своей последней встрече с Путиным.

В интервью телеканалу CBS Рексу Тиллерсону был задан вопрос, почему американская администрация в полной мере не вводит санкции, предусмотренные Конгрессом в отношении России. На это глава Госдепа ответил, что США предпринимают такие шаги. «Мы уже предотвратили часть экспортных поставок оружия из России. Кроме того, мы рассматриваем возможность введения санкций против еще нескольких лиц», - заявил Тиллерсон.

Глава Госдепа также рассказал о том, что много лет был знаком с Путиным, работая в ExxonMobil, действуя в интересах акционеров компании. На вопрос, что изменилось, когда Тиллерсон стал государственным секретарем и впервые приехал в Кремль, он ответил, что сразу сказал Путину: «Господин президент, я все тот же человек, но в другой шляпе».

По словам главы Госдепа, после его назначения ситуация изменилась, потому что изменилась его роль. «Я сказал Путину, что теперь представляю американский народ. Думаю, что важно было сказать это ему при личной встрече. И я думаю, что он меня правильно понял», - сказал Тиллерсон.

Корреспондент CBS спросила главу Госдепа насчет реакции российского президента в ответ на обвинения в нарушении санкций против КНДР, использовании президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия. «Кажется, что его не волнуют предостережения, о которых говорили вы?», - сказала она. «Ну, я не знаю. Посмотрим дальше, волнует это его или нет», - ответил Тиллерсон.