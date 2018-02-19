Мирный одержал победу в своем 100-м финале в турнирах ATP 19.02.2018, 7:37

Максим Мирный

Вместе с австрийцем Филиппом Освальдом белорус обыграл в решающем матче тандем из Новой Зеландии и Голландии.

Белорусский теннисист Максим Мирный одержал победу в финале парного разряда турнира категории ATP World Tour 250 в Нью-Йорке с призовым фондом 748 450 долларов, сообщает tut.by.

Вместе с австрийцем Филиппом Освальдом они обыграли в решающем матче тандем Артем Ситак (Новая Зеландия) / Уэсли Колхоф (Голландия) — 6:4, 4:6, 10:6.

Для 40-летнего Максима Мирного это был 100-й финал турниров ATP в профессиональной карьере. Из них 96 финалов в парном разряде и 4 — в одиночном.

В парных разрядах у Мирного теперь 51 титул, в одиночном — 1.