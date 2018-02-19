Тирана выступила с идеей общего президента для Албании и Косова 3 19.02.2018, 11:59

1,135

Фото: AFP

Эди Рама выступил с предложением создания «Великой Албании».

Премьер Албании Эди Рама заявил, что его страна и Косово однажды могли бы ввести должность общего для двух стран президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Эди Рама отметил, что две соседние страны, населенные в основном этническими албанцами, уже имеют общие дипломатические миссии в мире.

"Почему бы не ввести и общего президента как символ национального единства?" - отметил он во время выступления в парламенте Косова по случаю десятой годовщины единогласного провозглашения независимости от Сербии.