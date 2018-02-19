Белорусы пьют воду с высоким содержанием железа и марганца 6 19.02.2018, 12:20

3,188

Экологи-активисты провели анализ водных ресурсов нашей страны.

Питьевая вода является важным элементом в жизни человека. В засушливых странах ее недостаток является сильно ощутимым. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно отмечается свыше 170 тыс. случаев заболеваний, связанных с плохим качеством питьевой воды.

В Беларуси по сравнению со многими странами более благоприятная ситуация. С 2003 года не зарегистрировано ни одной вспышки заболеваний, связанных с качеством воды. Это обусловлено тем, что у нас достаточные запасы подземных вод питьевого качества.

Лишь треть населения города Минска употребляет ее из поверхностных источников, во всех остальных населенных пунктах – из подземных. В перспективе и Минск полностью перейдет на подземные источники водоснабжения.

«Зеленый портал» при поддержке объединения «Экопартнерство» подготовил материал о качестве, составе и проблемах питьевой воды в Беларуси.

Влияние металлов

Высокое содержание железа и марганца —природное свойство белорусских подземных вод. Превышение норматива по содержанию железа (0,3 мг/л) характерно для половины водозаборных скважин на территории страны. Повышенное содержание железа в воде придает воде бурую окраску и металлический привкус. Последствия же для организма наступают при более высокой концентрации: по данным ВОЗ при содержании железа до 2 мг/л (в 7 раз выше норматива в Беларуси) воду можно пить всю жизнь и не получить заболевания.

Решить данную проблему в стране пытаются с помощью строительства станций обезжелезивания. Несмотря на то, что в республике построено уже достаточное количество очистных сооружений, во многих населенных пунктах, особенно малых, населению все еще подается вода с повышенным содержанием железа.

В бытовых условиях железо, как правило, убирается самыми простыми фильтрами.

Жесткая и мягкая вода

Жесткость воды является одним из критериев, по которому люди обычно судят о ее качестве. Известно, что в жесткой воде овощи и мясо развариваются плохо, она портит вид, вкус и качество чая, в жесткой воде плохо мылится мыло. Жесткость определяет отложение накипи на посуде. Общая жесткость воды связана с содержанием солей кальция и магния.

В основном, проблема высокой жесткости характерна для воды, подаваемой из глубоких водозаборов. В зависимости от жесткости вода бывает мягкая, средней жесткости, жесткая и очень жесткая.

Проблема нитратного загрязнения воды является актуальной еще и потому что нитраты трудно удалить из воды обычными методами очистки, необходимо использование более совершенных дорогостоящих технологий.

Кишечные инфекции

Что касается микробиологического загрязнения питьевой воды, ежегодно 10-13 % проб воды из колодцев не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. Причины загрязнения воды те же: антисанитарное состояние территории, прилегающей к водозабору, несоблюдение требований эксплуатации колодцев, застаивание воды в колодцах. Поэтому при угрозе микробиологического загрязнения воды колодезную воду обязательно нужно кипятить, а колодцы периодически чистить и дезинфицировать.

Качество водопроводной питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. Даже если на станциях водообработки вода приводится к необходимым требованиям, дальше она очень часто отправляется в разводящую сеть, которая сама по себе может ухудшать качество воды. Вероятность микробного загрязнения воды существует и для централизованных водопроводов из-за их изношенности.