Яркий фоторепортаж о том, как рассерженные белорусы протестовали в регионах

Яркий фоторепортаж о том, как рассерженные белорусы протестовали в регионах1
- 19.02.2018, 12:38
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Год назад в Гомеле прошла самая многочисленная акция протеста в городе с начала 2000-х.
Массовая акция протеста против декрета о «тунеядцах» прошла в Гомеле 19 февраля. На площадь Восстания вышли около трех тысяч человек.
Люди были настроены решительно: помимо требования отменить декрет, звучали политические лозунги «Лукашенко — в отставку!», «Лукашенко — уходи!». Это была самая многочисленная акция протеста в городе с начала 2000-х.