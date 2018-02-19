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США и Израиль успешно испытали систему ПРО

  • 19.02.2018, 12:42
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Запуск ракеты Arrow-3
Фото: US Navy

Дальность полета ракеты Arrow-3 составляет до 2000 километров.

Военные США и Израиля провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3, которая предназначена для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщает Министерства обороны Израиля в Twitter.

«Сегодня Министерство обороны Израиля и Министерство обороны США успешно завершили летное испытание системы ПРО Arrow-3, предназначенной для защиты от угроз баллистических ракет вне атмосферы. Испытания проводились на полигоне в центральной части Израиля», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, дальность полета ракеты комплекса Arrow-3 – до 2000 километров, высота – до 100 км. Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree. Arrow-3 разрабатывали в Израиле при помощи американского концерна Boeing.

Ранее сообщалось, что США провели испытания нового гиперзвукового оружия, которое может быть использовано для нанесения неядерных ударов по любой точке планеты в течение часа.


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