США и Израиль успешно испытали систему ПРО 19.02.2018, 12:42

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Запуск ракеты Arrow-3

Фото: US Navy

Дальность полета ракеты Arrow-3 составляет до 2000 километров.

Военные США и Израиля провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3, которая предназначена для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщает Министерства обороны Израиля в Twitter.

«Сегодня Министерство обороны Израиля и Министерство обороны США успешно завершили летное испытание системы ПРО Arrow-3, предназначенной для защиты от угроз баллистических ракет вне атмосферы. Испытания проводились на полигоне в центральной части Израиля», – говорится в сообщении.

Today, the Ministry of Defense and the US MDA successfully completed a flight test of the Arrow-3 Weapons System that is designed to defend against ballistic missile threats outside the atmosphere. The test was conducted at a test site in central Israel. — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 19 февраля 2018 г.

По данным СМИ, дальность полета ракеты комплекса Arrow-3 – до 2000 километров, высота – до 100 км. Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree. Arrow-3 разрабатывали в Израиле при помощи американского концерна Boeing.

Ранее сообщалось, что США провели испытания нового гиперзвукового оружия, которое может быть использовано для нанесения неядерных ударов по любой точке планеты в течение часа.