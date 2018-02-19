Восемь мест в Европе, которые стоит увидеть своими глазами 19.02.2018, 12:25

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Путешественников призвали свернуть с нахоженных туристических троп.

Журналисты euro-pulse.ru призвали путешественников свернуть с нахоженных туристических троп и увидеть своими глазами 8 мест в разных странах, с которыми связаны важные (а то и уникальные) события в истории Европы.

Все они недавно получили знак «Европейское наследие» — награду, которая присуждается объектам неоспоримой культурной ценности.

Большая синагога на улице Дохань в Будапеште (Венгрия)

Это здание в псевдомавританском стиле — самая крупная в Европе и вторая по величине синагога в мире. Находится она в старом еврейском квартале Пешта — той части города, которая расположена на низком берегу Дуная напротив холмов Буды.

Некогда еврейская диаспора в Венгрии наняла Людвига Ферстера, архитектора синагоги в Вене, чтобы он построил еще одну синагогу — только крупнее и богаче. Синагога на улице Дохань вышла роскошной: высокой, широкой, с тремя нефами из белого и красного кирпича, с цветной керамикой и резным карнизом, вместимостью в 3 тысячи человек и с органом, на котором играли Ференц Лист и Камил Сен-Санс.

А девяносто лет спустя, в мае 1944 года, Венгрию заняли войска вермахта и началась отправка венгерских евреев в Освенцим. Синагога не была разрушена только потому, что использовалась как место сборного пункта — вокруг нее сделали огороженное проволокой гетто.

Сегодня синагога работает. Ее здание, как и кладбище оккупационных времен по соседству и мемориальный парк с металлическим деревом памяти, на котором высечены имена сотен тысяч убитых евреев, служит напоминанием об одной из самых страшных страниц в европейской истории.

Церковь Яворка в Толмине (Словения)

Это малоизвестная деревянная церковь в стиле ар-нуво была построена в память о погибших в ходе Первой мировой войны солдатах в горах Словении неподалеку от городка Толмин. На голубых панелях внутри храма написаны имена более двух тысяч солдат, погибших в ходе боев в окрестностях Толмина — в местах, которые сегодня кажутся такими пасторальными.

С вершины возле церкви открывается завораживающий вид на окрестные холмы и долины. Летом церковь работает по выходным, в другие дни можно перед подъемом взять ключ в городском офисе по туризму.

Маастрихт и Маастрихстский договор (Нидерланды)

Знаковое для Европы место: подписанный здесь 7 февраля 1992 года Маастрихтский договор ввел для граждан стран-членов ЕС единое европейское гражданство (не отменяя гражданство каждой отдельно взятой страны), предоставил им право свободного проживания в любой из стран ЕС, участия в муниципальных выборах и выборах в Европарламент по месту жительства.

Древний голландский город Маастрихт был основан у реки Маас римлянами и всегда первым принимал на себя удары врагов. Именно здесь сложил буйную голову исторический Д’Артаньян, руководивший французскими частями при осаде.

Сегодня в Маастрихте носятся на велосипедах студенты местного университета, а туристы фотографируются на фоне «Врат Ада» — обрамленных черными башнями ворот, остатков крепостной стены XIII века. Самый легкий способ познакомиться с городом, где родился Евросоюз — совершить круговую поездку на городском трамвае, взяв в дорогу пакет с круглыми сладкими вафлями.

Угольная шахта-музей Буа-дю-Казье (Бельгия)

До середины прошлого века Бельгия была крупной угольной державой — сюда тысячами приезжали на заработки из Италии и Греции, чтобы трудиться в шахтах. Однако после войны горное дело начало приходить в упадок, и шахта Буа-дю-Казье в 1956 году стала местом самой крупной катастрофы в истории угольной промышленности Бельгии. Из-за ошибки рабочего и изношенного оборудования в шахте возник пожар, унесший жизни почти двух сотен человек.

Шахта кое-как проработала еще с десяток лет, после чего была закрыта. На ее месте устроен музейно-мемориальный комплекс, посвященный промышленности региона (угольной и стекольной) и рассказывающий о катастрофе 1956 года. Чем хорош этот музей? Тем, что он показывает ту сторону европейской истории, о которой часто забывают: историю простых людей, «рабочих лошадок».

Фортификационные сооружения в Тренто (Италия)

Мощная фортификационная система, построенная между 1860 и 1915 годами на холмах с западной стороны города Тренто, появилась по следам австро-итало-французской войны 1859 года (известной в Италии как Вторая война за независимость). Австрийцы решили укрепить стратегически важный проход через Альпы.

Эта крепость, одна из самых поздних в Европе, напоминает о том времени, когда все бесконечно воевали со всеми — и о том, каким важным для Европы стал отказ от внутренних границ. Как военное сооружение она устарела практически сразу после того, как была построена (если не раньше) — наглядный пример того, что бывает, когда правительство мыслит категориями прошлого века.

Деревня Шенген (Люксембург)

Многие туристы и не помнят, что раньше приходилось в каждую европейскую страну оформлять свою отдельную визу. Тихая деревушка на реке Мозель, где живет всего несколько сотен человек, прославилась на весь свет благодаря заключенному здесь в 1985 году Шенгенскому соглашению о постепенной отмене внутриевропейских границ. Это соглашение знаменовало наступление новой эры в Европе, где страны веками воевали друг с другом по поводу территорий. А для туристов – возможность путешествовать по Европе с единой Шенгенской визой.

На площади Шенгенского соглашения в Шенгене установлена стелла в память об это событии. Несмотря на невеликий размер, в Шенгене есть также свой собственный старинный замок. А еще здесь можно купить местного вина — и на бутылке так и будет написано «Сделано в Шенгене».

Объекты музыкального наследия в Лейпциге (Германия)

У роскошного, барочного восточногерманского Лейпцига всегда были особенные отношения с музыкой. С 1254 года, когда был основан хор мальчиков церкви Святого Фомы, музыка оказывала огромное влияние на жителей города и его архитектуру. Здесь жили Мендельсон, Шуман и Вагнер.

В 2018 в список Европейского наследия вошел целый ряд «музыкальных» зданий — концертный зал Гевандхаус с его огромным органом, церковь Святого Фомы, где 20 лет руководил хором мальчиков Иоганн Себастьян Бах, Лейпцигская консерватория, основанная Бартольди в 1843 и другие.

В середине мая, когда в Лейпциге все цветет, в городе проходит крупнейший в мире фестиваль готической музыки и улицы заполняются людьми в мрачном черно-белом макияже, напоминающем о группе Kiss. В июне поклонники классики съезжаются на престижный десятидневный фестиваль Баха Bachfest. Лейпциг по-прежнему живет музыкой, не ограничивая себя в стилях и жанрах.