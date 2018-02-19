Зачем «Белнефтехим» врет о cвоей убыточности? 9 19.02.2018, 13:02

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В феврале в Беларуси в очередной раз подорожало топливо.

"Белнефтехим" объяснил подорожание "убыточностью" работы наших НПЗ на внутренний рынок.

Мы достаточно часто сталкиваемся с утверждением о якобы убыточности внутреннего рынка для белорусских нефтеперерабатывающих заводов при поставках моторного топлива, пишет zaprauka.by.

Получаем мы такую информацию, как правило, из уст представителей концерна "Белнефтехим", а также через отдельные публикации в средствах массовой информации.

Но вот, что постоянно не давало нам покоя, так это то, что в подтверждение указанного заявления мы не смогли найти какие-либо более-менее приемлемые расчеты. Существует ряд публикаций, где приводятся различные статистические данные, однако расчета экономики и сравнения эффективности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт в таких публикациях не приводится.

Раз уж мы имеем дело с экономикой, то тут нужно опираться не столько на слова, сколько на цифры и математику, чтобы не повторить известный народный прокол: "на заборе написано "ххх", бабка полезла, а там - дрова…".

СЧИТАЕМ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

В принципе, все оказалось не так уж сложно.

Несмотря на определённую закрытость финансовой информации о деятельности белорусских НПЗ, открытой информации хватает, чтобы провести принципиальную оценку и получить представление относительно эффективности внутреннего рынка.

Нужно отметить, что само по себе ограничение в доступе к информации о деятельности отрытых акционерных обществ, которыми по организационно-правовой форме являются наши НПЗ, является определенной нестыковкой, так как их деятельность подразумевает публичность.

Но Бог с этим. Изучение официальных документов концерна "Белнефтехим" и информации, которую данная государственная организация сообщает прессе, позволяет провести оценку и без анализа финансовых документов нефтеперерабатывающих предприятий. При этом не нужно обладать специальными познаниями в области торговли нефтепродуктами: все лежит на поверхности и открыто. А для проведения расчетов достаточно знаний в математики не выше средних классов общеобразовательной школы.

И так смотрите, что у нас получилось при проведении расчетов.

СРАВНИВАЕМ С ЭКСПОРТОМ

Белстат еще не обнародовал данные по результатам внешней торговли за 2017 год, поэтому для сравнения воспользуемся оперативными данными об экспорте нефтепродуктов, которые говорят, что средняя цена белорусских нефтепродуктов, поставленных на экспорт составляла в период января - ноября 2017 года 428 долларов США за тонну (данные по БелРынок).

Отнимаем из данной цифры 26 долларов США на тонну в виде среднегодового размера экспортной пошлины на нефтепродукты (за исключением прямогонного бензина) и получаем валовый доход НПЗ от экспорта в виде 402 долларов США на тонну.

ОЦЕНИВАЕМ РАСЧЕТЫ

Невооруженным глазом видно, что цена внутреннего рынка моторного топлива как минимум сопоставима с экспортом. Мы делаем этот вывод в таких, мягко говоря, аккуратных формулировках, потому что, если расчеты экономики внутреннего рынка полностью прозрачны, то цифра, характеризующая экспорт нефтепродуктов, крайне непонятна.

Она не дает конкретно понять приведены ли эти данные к единому базису поставки, как мы делали расчет по внутреннему рынку. И если - "нет", а она характеризует общие продажи в целом (поставка в портах, доставка до границы, продажа на станции НПЗ), то детальные расчеты будут еще больше не в пользу экспорта.

Кроме того, мы полагаем, что в данную цифру входит и экспорт и иных нефтепродуктов, например, мазута, что также несколько искажает ее характер, так как стоимость мазута меньше стоимости моторного топлива. Однако мы, во-первых, мы не виноваты, что в открытом доступе не публикуются данные о стоимости экспорта белорусского моторного топлива, а, во-вторых, мы не ставили целей детального расчета, а всего лишь хотели понять принципиальную картину.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Также не нужно и упускать очень важные детали, о которых умалчивается при сравнении эффективности продаж моторного топлива на внутренний рынок и на экспорт.

Когда речь идет о реализации нефтепродуктов через белорусские АЗС, что работает целый сегмент нефтяной отрасли: сети АЗС, нефтяные оптовые базы, транспортные компании - где заняты наши граждане, которые получают заработную плату, а на нее содержат свои семьи.

В случае с экспортом - это просто освободил резервуары НПЗ и забыл о дальнейшем, деньги за работу на белорусских нефтепродуктах уже получают граждане других стран.

А размер налоговых отчислений в бюджет страны от продаж топлива на АЗС в разы превышает его доходы от экспортной пошлины. Это мы уже раскрывали в более ранних публикациях, посвященных оценке наполнения бюджета при продажах топлива - см. здесь.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ВОПРОС

Все вышеприведенное позволяет сформулировть два вопроса: насколько действительна информация об "убыточности" продаж моторного топлива на внутреннем рынке, а также насколько это является "обоснованием" для повышения цен на автозаправочных станциях?

КАК ПРОИЗВОДИЛСЯ РАСЧЕТ

Для самых пытливых читателей раскрываем как все рассчитывалось.

Данные по ценам на топливо в оптовом и розничном сегментах внутреннего рынка - данные концерна "Белнефтехим".

Размеры налогов, акцизов - Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь.

Расчет маржи сетей АЗС - собственные расчеты на основании данных концерна "Белнефтехим".

Все эти расчеты уже проводились в нашем предыдущем аналитическом материале - "Сколько налогов в нашем топливе?".

Для расчета средних показателей по бензинам и дизельному топливу брались цены на АИ-92 и АИ-95, а также на ДТ-Л и ДТ-З, из соответствующих прейскурантов концерна "Белнефтехим".

В качестве транспортных операций взята средняя цена по доставке бензина и ДТ по Беларуси железнодорожным транспортом (прейскурант 10-01) и средняя стоимость перевалки нефтепродуктов из резервуаров оптовых нефтяных баз в железнодорожный транспорт.

Размер среднего значения курса белорусского рубля к доллару США за 2017 (1,9324 BYN/USD) - собственные расчеты на основании данных Национального Банка Республики Беларусь.

Размер среднего значения экспортной пошлины на нефтепродукты за 2017 год (25,99 долларов США/тонна) собственные расчеты на основании данных постановлений Совета Министров Республики Беларусь.

Все данные приведены за 2017 год.