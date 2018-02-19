Джеймс Мэттис: Нападавшие в Дейр-эз-Зоре получили на это указание 19.02.2018, 13:27

3,123

Джеймс Мэттис

Министр обороны США назвал атаку «вагнеровцев» спланированной акцией.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил 17 февраля журналистам во время своего возвращения в Вашингтон из Германии, где он участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, что, по его мнению, нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на вооруженные отряды сирийской оппозиции, в результате которого, по разным сообщениям, погибли от десятков до сотен бойцов российской ЧВК «Вагнера», было совершено по чьему-то указанию, сообщает «Голос Америки».

Об этом говорится в тексте брифинга Мэттиса и его ответов на вопросы прессы, распространенном пресс-службой Министерства обороны США в воскресенье.

«Я по-прежнему не могу дать вам никакой другой информации о том, почему они это сделали. Но – они получили от кого-то указание. Было ли это указание кого-то из местных? Было ли оно от внешних источников? Не спрашивайте меня, я не знаю. Но я сомневаюсь, что 257 человек просто решили сами по себе неожиданно перейти через реку на вражескую территорию, начать обстрел позиции (Сирийских демократических сил – ГА) и двинуть на нее танки» – сказал министр обороны США.

«По поводу случившегося в Дейр-эз-Зор – я так понимаю, что российское правительство теперь говорит, что не их военнослужащие, но контракторы были вовлечены в эту, по-прежнему не объясненную, атаку на части «Сирийских демократических сил» к востоку от реки (Евфрат – ГА). Иными словами, на восток от «деконфликтной зоны» – и, очевидно, при неосведомленности об этом российских офицеров, с которыми мы проводим координацию по линии связи для избежания конфликтных ситуаций» – заявил Мэттис журналистам.

«Что бы там ни произошло, мы попробуем это прояснить. Мы, очевидно, будем работать со всеми, кто может ответить на этот вопрос, но я (ответить на него – ГА) сейчас не могу» – добавил Джеймс Мэттис.