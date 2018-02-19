Cиноптики: В Беларуси ожидается до -20 1 19.02.2018, 13:33

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В течение недели белорусов ожидают сильные морозы.

20 февраля ожидается небольшой снег. Местами на дорогах сохранится гололед. Минимальная температура ночью понизится до от -4 до -10, местами до -11 -13, максимальная температура днем до +1, пишет сайт телеканала "Белсат".

21 февраля по большей части Беларуси пройдет кратковременный снег. Сохранится гололед. Морозы усилятся. Минимальная температура ночью от -7 до -13, по северо-востоку страны до -15, местами при прояснениях воздуха до -16 -19. Максимальная температура днем от -3 до -8, только по крайнем юго-западе страны ночью от -4 до -6, днем от 0 до -2.

22 февраля морозная погода сохранится, в некоторых районах возможен небольшой кратковременный снег, местами гололед. Ночью от -8 до -14, по северо-востоку страны от -15 до -18, местами по стране при прояснениях воздух до -20. Максимальная температура днем до -9. Только по крайнем юго-западе ночью до -7, днем до -3.

23 февраля морозная погода сохранится, местами кратковременный снег и гололедица. Температура воздуха ночью понизится до -11 -17, при прояснениях воздух до -20. Днем от -6 до -12. В юго-западных районах страны морозы слабее – ночью от -5 до -10, днем от -4 до -5.