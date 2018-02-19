Директора школы в Слуцке уволили из-за колбасы? 8 19.02.2018, 13:50

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Сотрудники школы отказываются комментировать увольнение.

На сайте школы женщина по-прежнему указана как директор, но, как сообщают в учреждении образования, больше там не работает. Известно, что свой пост она покинула внезапно.

По информации «Нашей Нивы», директора уволили после того, как она выносила из школы четыре батона колбасы.

Сотрудники школы отказываются комментировать, действительно ли это правда.

Подробностей о том, кто задержал директора и при каких обстоятельствах, в школе тоже не рассказывают.