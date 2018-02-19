По делу Мархалюка проверено более пяти тысяч человек 4 19.02.2018, 14:05

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МАКСИМ МАРХАЛЮК

Поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика продолжаются.

«По уголовному делу проводятся соответствующие мероприятия, не такие масштабные, как раньше, но мы надеемся на результат. Работает специальная группа, куда входят следователи и сотрудники милиции», — говорит первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло. Версии две — несчастный случай и криминальная, пишет onliner.by.

В рамках криминальной проверено более пяти тысяч человек. В первую очередь ранее судимые, в том числе совершавшие преступления на сексуальной почве, а потом и все, кто находился в это время в месте пропажи ребенка. Применялся полиграф.

Не подтвердилась версия о дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что никто из родственников не замешан в пропаже Максима Мархалюка. Раз в месяц проводятся совещания, где подводятся итоги работы.

Некриминальная версия продолжает быть основной. Исследована значительная часть труднодоступных мест, например болота.

— Но здесь наши возможности ограниченны. Добраться до дна в каждом водоеме не представляется возможным. Активно помогали экстрасенсы, но их доводы оказались несостоятельными. По результатам взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств отсеялось предположение, что мальчика увезли за границу, — говорит Шастайло.

Когда переменится погода, все продолжится в более активном ключе.

— Все мы надеемся, что удастся получить информацию, которая позволит пролить свет на исчезновение Максима Мархалюка. Спасательная, а потом и поисковая операция стала одной из самых масштабных и резонансных за последние годы, остается получить результат.