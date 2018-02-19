Bloomberg: Текущий год станет годом логистических стартапов 19.02.2018, 14:24

Самый большой интерес у инвесторов к доставке товаров до двери.

Стартапы во всех областях логистики привлекли существенные инвестиции в 2017 году, а в 2018 эти тенденции должны ускориться. Как пишет zn.ua, об этом говорится в отчёте Bloomberg Intelligence "Big Tech Predictions".

Большие объемы посылок и грузов продолжат подталкивать перевозчиков к поиску более инновационных способов перемещения товаров. Компании хотят доставлять товары быстрее и дешевле.

Поиск новых технических решений для перевозки крупногабаритных грузов получили в прошлом году большие раунда финансирования.

Ключевыми областями инвестиций в 2018 будут так называемая "последняя миля" - доставка товаров до дверей, позволяющая сэкономить время клиентов, а также использование искусственного интеллекта и науки о данных для оптимизации логистики сетей.