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Президент Эстонии выступила за настоящий оборонный союз в ЕС

  • 19.02.2018, 14:46
Керсти Кальюлайд

Эстония призвала Евросоюз тратить больше на защиту своих внешних границ.

Об этом в интервью Reuters сообщила президент страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Европейская правда".

Кальюлайд отметила, что Эстония уже тратит 2,2% ВВП на военные нужды и не может позволить себе больших затрат, хотя военные потребности для этого есть.

"Наша маленькая страна не может делать больше, чем делает сейчас. Но в нашем регионе нужно еще многое сделать", - сказала она.

Кальюлайд добавила, что ЕС функционирует как механизм перераспределения, при котором деньги расходуются в тех областях, где это имеет наибольший смысл. В случае сферы безопасности такой областью, по ее словам, являются пограничные страны. Кальюлайд призвала создать "настоящий оборонный союз", который предусматривал бы механизм финансирования укрепления их обороноспособности.

Напомним, в НАТО ожидают, что в текущем году восемь стран-членов будут тратить 2% от своего ВВП на оборону.


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