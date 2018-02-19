В Иране найдены обломки разбившегося самолета 19.02.2018, 15:16

Фото: REUTERS/Tasnim News Agency

Борт авиакомпании Aseman Airlines совершал рейс из Тегерана в Ясудж в воскресенье утром.

В Иране найдены обломи пассажирского самолета ATR 72, разбившегося 18 февраля. О первых результатах поисковой операции в понедельник, 19 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ, пишет rfi.fr.

Обломки самолета были найдены в районе села Денгезлу в области Семиром провинции Исхафан — об этом СМИ рассказали представители местных властей. О том, что найден каркас разбившегося самолета, сообщает иранский сайт Farsnews.

Ранее в понедельник о возобновлении поисковой операции сообщало агентство AFP, ссылаясь на иранское государственное агентство Irna. В воскресенье поиски обломков самолета были затруднены из-за метели в горах, где разбился самолет. Смогут ли спасатели задействовать в поисках вертолеты, которые в воскресенье не могли взлететь из-за плохой погоды, — Irna не сообщает. Источник агентства в спасательных службах рассказывал, что поисковикам придется обследовать около сотни вершин.

Борт авиакомпании Aseman Airlines совершал рейс из Тегерана в Ясудж, на юго-западе страны в воскресенье утром. Через 50 минут после вылета он пропал с радаров над горами Загрос. Позднее власти сообщили, что самолет разбился в районе горного хребта Дена. На борту находились 66 человек, все они погибли.

Во Французском бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) сообщили AFP, что отправили в Иран трех специалистов, которые будут участвовать в расследовании и установлении причин аварии. В качестве предварительной версии иранские власти называют причиной крушения плохие погодные условия.

Две последние серьезные авиакатастрофы произошли в Иране в 2011 и 2014 годах, тогда погибли 80 и 39 человек.