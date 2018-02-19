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Назван лучший аэрофотоснимок 2017 года

  • 19.02.2018, 14:59
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В фотоконкурсе принимали участие, как фотографы-профессионалы, так и любители из 141 страны.

Крупнейший в мире портал SkyPixel, посвященный аэрофотосъемке, подвел итоги ежегодного конкурса фотографий, сделанных с помощью дронов, пишет сайт segodnya.ua.

Лучшим аэрофотоснимком года был признан кадр французского фотографа дикой природы Флориана Леду, сделанный в провинции Нунавут, Канада и получивший название Above The Polar Bear (Над полярным медведем). Он был выбран из 44 тысяч снимков, присланных в редакцию портала в рамках фотоконкурса.

Среди лучших фото, снятых при помощи дронов, также снимок небольшой альпийской деревушки Санта-Маддалена, широко известной в кругах фотографов-пейзажистов, которую именуют "сказкой Доломитовых Альп", а также кадры, сделанные в других живописных уголках в разных странах мира.

В фотоконкурсе принимали участие, как фотографы-профессионалы, так и любители из 141 страны.


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