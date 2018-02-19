Вице-министр иностранных дел Польши осудил избиение оператора «Белсата» 5 19.02.2018, 15:37

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Бартош Цихоцкий

Фото: dzieje.pl

Бартош Тихоцкий высказал возмущение действиями белорусских властей.

Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Тихоцкий выступил в Twitter со специальным заявлением в связи с избиением и задержанием оператора «Белсата» Андрея Козела.

«Я возмущен брутальным избиением и арестом Андрея Козела», - написал вице-министр иностранных дел Польши. «Жду, что власти обеспечат ему медицинскую помощь, контакт с адвокатом и семьей и накажут виновных».