Вице-министр иностранных дел Польши осудил избиение оператора «Белсата»5
- 19.02.2018, 15:37
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Бартош Тихоцкий высказал возмущение действиями белорусских властей.
Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Тихоцкий выступил в Twitter со специальным заявлением в связи с избиением и задержанием оператора «Белсата» Андрея Козела.
«Я возмущен брутальным избиением и арестом Андрея Козела», - написал вице-министр иностранных дел Польши. «Жду, что власти обеспечат ему медицинскую помощь, контакт с адвокатом и семьей и накажут виновных».
1/2 Я абураны брутальным збіццём і арыштам Андрэя Козела, даверанай асобы аднаго з кандыдатаў на мясцовых выбарах, якія адбываюцца ў Беларусі. Я размаўляў з Аляксеем Мінчонкам з @Belsat_TV пра стан здароўя Козела, выказаў яго жонцы словы салідарнасці— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 18 февраля 2018 г.
2/2 Чакаю, што ўлады забяспечаць яму медычную дапамогу, кантакт з адвакатам і сям'ёй, а таксама пакараюць вінаватых. Мясцовыя ўлады павінныя забяспечыць поўную празрыстасць выбараў.— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 18 февраля 2018 г.