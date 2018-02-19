Как будет выглядеть памятник Гедемину в Лиде 19.02.2018, 15:36

В «княжеском городе» появится конный памятник его основателю.

В Лиде завершился конкурс на памятник князю Гедемину, который является основателем города. О результатах конкурса в своем «Фейсбуке» написал создатель проектов «Арт Сядзіба» и symbal.by Павел Белоус:

«Наконец в моей родной Лиде будет cтоять памятник Гедимину. Вот такой проект победил в конкурсе.

О том, что в городе хотят поставить конный памятник Гедимину информация уже лет 15 ходит.

И вот дело уже дошло до стадии изготовления памятника.

Но есть информация, что на сам памятник у города нет средств. Проводили и субботники, и какие-то еще акции, но нужной суммы нет.

Поэтому, чтобы дело поторопить - придется или краудфандинговую кампанию запускать, или надеяться на крупных спонсоров.

Надеюсь, что к очередному «Lidbeer» памятник уже будет стоять!»