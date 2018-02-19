Меркель предложила кандидатуру новой руководительницы ХДС 19.02.2018, 15:49

Утвердить кандидатуру Крамп-Карренбауер должны на партийной конференции.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) номинировала кандидатуру Аннегрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) на должность генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) вместо Петера Таубера (Peter Tauber). Об этом стало известно в понедельник, 19 февраля, информирует Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Как сообщается, утвердить кандидатуру Крамп-Карренбауер должны на партийной конференции, которая должна состоятся 25 февраля в Берлине. Во время этой встречи также состоится голосование по формированию большой правительственной коалиции в составе ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Ранее Петер Таубер объявил о своей отставке с поста генерального секретаря ХДС, которую занимал с декабря 2013 года.

Премьер-министр Кремп-Карренбауер запомнилась своим сдержанным политическим стилем и поддержкой политики Ангелы Меркель на посту канцлера. Аналитики часто называют ее возможной преемницей Меркель в партийном руководстве и кандидатом на пост канцлера. На выборах в федеральной земле Саар, состоявшихся в конце марта 2017 года, ХДС одержала убедительную победу над СДПГ. Напомним, как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена и в дальнейшем оставаться одновременно лидером партии Христианско-демократический союз (ХДС) и возглавлять правительство Германии. Об этом она заявила в эфире одного из немецких телеканалов.

"По моему мнению, эти две должности (лидера партии и главы правительства Германии, - ред.) должны оставаться в одних руках, чтобы иметь возможность также управлять стабильным правительством", - заявила Меркель. По ее словам, она намерена оставаться канцлером в течение всего четырехлетнего срока.