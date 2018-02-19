Что происходит с Путиным Иван Яковина, «Новое время»

19.02.2018, 16:09

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Путин уже не первый раз надолго пропадает, когда в России случается что-то нехорошее.

Президент России Владимир Путин заболел. Правда, известно об этом стало не сразу, а лишь спустя несколько дней. Сначала он, как водится, перестал появляться на публике. Сразу несколько мероприятий с участием Путина либо отменены, либо перенесены. В частности, не состоялась его командировка в Сочи, а также отложено совещание по гражданской микроэлектронике.

Пресс-служба Путина, однако, объявила, что с ним все в порядке и даже анонсировала его визит 14 февраля на Московский форум каких-то там "юных дарований". Однако визит не состоялся.

"Юные дарования", среди которых почему-то были люди предпенсионного возраста, сами приехали в подмосковную резиденцию Путина. Во время встречи президент явно плохо соображал, постоянно забывал, о чем разговор, и вообще выглядел так себе – сидел сильно опухший, покрасневший, хрипел, сопел и обливался соплями.

После этой встречи Кремль вынужден был признать, что президент заболел. Но чем именно – неизвестно. За два десятка лет своего правления Путин подтверждал свое здоровье только одним способом – раздеваясь по пояс. Больше никак. Справок от его лечащего врача россиянам не показывали. Тем не менее, сообщения о болезни Путина возродили в РФ бородатый анекдот о зяте и теще: "Доктор, скажите, надежда есть? – Смотря, на что вы надеетесь!"

Впрочем, у затянувшейся болезни может быть и другое объяснение: массовая гибель российских наемников в Сирии. Путин уже не первый раз надолго пропадает, когда в России происходит что-то очень нехорошее. Так было в первые дни гибели подводной лодки "Курск". История повторилась, когда у самого Кремля был убит оппозиционер Борис Немцов. Вполне возможно, что Путин сейчас просто пытается переварить информацию из Сирии и решить, что ему делать дальше. Ну а мы будем ждать новых сообщений о его здоровье. Примерно как зять из анекдота.

Сейчас никто уже не сомневается, что на выборах 18 марта Путин сам себе нарисует уверенную победу. Однако радость от нее будет подмочена. Дело в том, что американцы уже всерьез планируют ввести очень серьезные санкции против президентского окружения.

Я уже не раз слышал, что в связи с этим Кремль собирается сразу после выборов еще сильнее закрутить гайки в России и начать какую-то новую войну. Задача такая: сплотить вокруг себя население и элиту, а также отомстить американцам (в меру сил и возможностей, конечно).

Весьма информированный российский политолог Валерий Соловей рассказал, что гайки будут закручивать по двум направлениям – экономическому и политическому. В экономике продолжится консолидация собственности в руках людей, верных лично Путину. Всех остальных, видимо, будут активно раскулачивать. В политике будет введена государственная идеология, усилены полномочия президента и сокращена и без того ничтожная роль парламента в жизни страны. По сути, это будет означать введение абсолютной монархии по примеру какой-нибудь Саудовской Аравии.

В этой связи россиянам надо посоветовать запасаться солью, крупой, спичками и консервами, а соседям РФ (включая, конечно, Украину) – как можно быстрее готовиться к очередному приступу кремлевского величия. Какая-то новая война и правда выглядит не такой уж фантастической.

Ну а российской элите, у которой пока есть и деньги, и влияние, можно только посочувствовать. Скорее всего, скатившийся в паранойю Путин после выборов отберет у своих приближенных и то, и другое. А самих этих приближенных пересажает, чтобы не подняли мятежа. Если, конечно, российская элита сама не избавится от Путина.

Иван Яковина, «Новое время»