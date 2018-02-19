Глава МИД Польши: Россия – агрессор, санкции необходимо сохранить 1 19.02.2018, 16:51

Яцек Чапутович

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Яцек Чапутович отметил расхождения интересов Польши и РФ, а также невозможность улучшения отношений.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил расхождения интересов Польши и России, а также невозможность улучшения отношений. Как передает «Радио Польша», при этом глава польской дипломатии сказал, что это не значит, что отношения должны быть заморожены.

«Мы считаем, что Россия является агрессором, санкции нужно сохранять, а на форуме Совета безопасности ООН нашим лозунгом является укрепление международного права. (...) Обломки (Ту-154М – прим.) не были возвращены, мы считаем, что их нужно немедленно вернуть полякам. Также между нами ведутся споры на исторические темы», - сказал глава польской дипломатии.

По словам Яцека Чапутовича, Россия также недружелюбно относится к позиции Польши в Европейском союзе касательно газопровода Nord Stream 2, а также союза с США.

«В связи с этим нет шансов на какие-то кардинальные, близкие отношения, однако это не означает, что эти отношения должны быть заморожены», - подчеркнул Яцек Чапутович.

Министр добавил, что есть определенные вопросы, в которых позиция Польши и России подобная, например, стабилизация ситуации в Афганистане. «Мы должны сохранять дипломатические связи (...) также с Россией и должны идти к этому», - отметил он.