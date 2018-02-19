Только в Могилеве по «делу профсоюзов» допросят 500 человек 1 19.02.2018, 16:46

Уголовное дело продлено до 1 мая.

Алексей Евгенов, правовой инспектор, лидер профсоюза РЭП в Могилевской области, обнародовал информацию, которую люди узнали на допросах по «делу профсоюза». Об этом сообщает сайт praca-by.info.

- В Могилеве продолжаются допросы свидетелей по делу профсоюза РЭП. Из разговоров со следователем опрашиваемые узнали, что только в Могилеве планируется опросить 500 свидетелей, - рассказал Евгенов.

Уголовное дело по обвинению председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера Игоря Комлика в неуплате налогов продлено еще на два месяца: до 1 мая.