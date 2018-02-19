FAZ: Европа должна заняться международной политикой 19.02.2018, 17:34

Необходимо быть решительными, но и в то же время реалистами.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Клауса-Дитера Франкенбергера (Klaus-Dieter Frankenberger), посвященный Мюнхенской конференции по безопасности, cообщает DW:

"Мюнхенская конференция по безопасности - это большая сцена. На ней реконструируются актуальные события международной жизни и рассматривается полная панорама кризисов. Действующие лица скрещивают мечи, образно говоря, они оказываются на расстоянии удара друг от друга. Порой действо становится театральным и даже драматическим.

Легендарным стал ответ главы МИД Германии Йошки Фишера (Joschka Fischer) американскому министру обороны Дональду Рамсфельду в 2003 году "Меня ваши слова не убедили" (о стремлении Саддама Хуссейна разработать оружие массового поражения. - Ред.), продемонстрировавший разногласия внутри Запада по вопросу политики администрации Джорджа Буша-младшего в отношении Ирака. Путинское "шутки в сторону" в 2007 году в Мюнхене, его агрессивная риторика обозначили разворот в российской политике в отношении Запада. В прошлом году все еще растерянные участники конференции хотели выяснить, действительно ли новый американский президент считает существующие международные организации устаревшими. Двенадцать месяцев спустя имя Трампа звучит здесь только на второй день, но вопросы о предсказуемости США все еще остаются.

В этом году в мюнхенском зале не было ударов молнии или раскатов грома. Очевидно, многочисленные кризисы и конфликты измотали участников. Но все же можно сделать выводы из речей и дискуссий первых лиц государств, министров и консультантов. Например, такой: в российско-американских отношениях не намечается разрядки, даже наоборот.

В Вашингтоне выдвинуто официальное обвинение против российских граждан в связи с вмешательством в американскую избирательную кампанию. Это вмешательство преследовало цель расколоть общество - по крайней мере так это видит советник по безопасности человека, которого российская попытка влияния должна была привести в Белый дом. Кремль называет это "трепотней" и требует доказательств. Это еще один пример того самого цинизма, с которым российские власти уже отрицали военное вмешательство в Украине. О новом прорыве в двусторонних отношениях нечего и думать, в том числе, и после выборов президента в России.

В свете непростой международной ситуации европейцы должны, наконец, обрести способность заниматься мировой политикой. Правы все те, кто жалуется на политический, материальный и культурный дефициты. Раз Америка больше не может и не хочет быть мировым жандармом, раз сформированный под влиянием Запада мировой порядок начинает пошатываться, европейцы должны делать гораздо больше, чем прежде. И не в последнюю очередь это касается оборонной политики и политики безопасности. Похоже, ЕС движется в этом направлении. Но и не стоит обманывать себя - в одиночку Европа не может себя защитить, и в обозримом будущем в этом плане ничего не изменится.

Необходимо быть решительными, но и в то же время реалистами. Франция открыто готова делать то, что нужно, чтобы стать одновременно надежной и дееспособной: расходы на оборону должны последовательно повышаться. Французы также не питают иллюзий о том, что можно отдать на аутсорсинг урегулирование конфликтов, воздействующих на Европу и угрожающих ее безопасности и благополучию. Посыл Парижа таков: Франция вернулась с новой динамикой и новым самосознанием.

В то же время две другие крупные европейские державы заняты сами собой. В Лондоне все больше осознают, какие последствия принесет "Брекзит"; в Берлине мучаются с формированием нового правительства. Германия в любом случае не собирается брать на себя исключительное лидерство. Но правительство на правах исполняющего обязанности, чьи властные основания и авторитет сокращаются, явно не тот партнер, который нужен Европе. Раньше спрашивали, что происходит с Францией, а сегодня задают тот же вопрос о Германии - внутренние трудности влияют на дееспособность на внешней арене.

Если конференция по безопасности - это трибуна, то министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) устроил бойкое выступление. Многие восприняли его, как своего рода рекламу. В то же время Габриэль показал себя человеком, готовым оставить в стороне собственные достигнутые ранее договоренности.

В вопросе санкций против России он отклонился от европейской линии, допустив их смягчение в случае, если РФ сделает пару шагов по снижению напряженности на востоке Украины. Его утверждение о том, что немцам и их соседям едва ли можно будет объяснить возможное повышение оборонных расходов до рекомендуемого НАТО показателя в два процента ВВП, звучало смело и дерзко. Во время предвыборной кампании Габриэль как раз активно выступал против такого увеличения.

При этом более чем уместным был следующий призыв: ввиду системной конкуренции развитых демократий с автократично-авторитарными режимами американо-европейское взаимодействие необходимо больше, чем когда-либо прежде, и уж точно не утратило важности. Этот призыв - веление времени. Он обращен ко всем тем, кто считает, что мог бы добиться особого блеска, если бы пошел отдельным, собственным путем".