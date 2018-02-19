В жировках за январь начисления за некоторые ЖКУ производились по «двойным» тарифам 9 19.02.2018, 17:49

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Минчане получили жировки за январь.

Как производились начисления за потребленные в январе жилищно-коммунальные услуги, разбиралось агентство «Минск-Новости».

На прошлой неделе минчане получили жировки за январь и принялись изучать, как отразилось обещанное подорожание коммуналки на суммах к оплате. У самых внимательных возникли вопросы по поводу правильности начислений за некоторые ЖКУ, но выявленные расхождения стали приятной новостью — суммы к оплате оказались занижены. К журналистам обратились несколько читателей с вопросом: если при расчетах были допущены ошибки, не насчитают ли с учетом этого суммы побольше в следующих платежках?

Начальник управления по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Наталья Чернуха поясняет, что никаких ошибок нет:

— По некоторым ЖКУ расчеты совершались частично по прежним и частично по новым тарифам, что в извещениях не отображено. Указом от 31 декабря 2017 г. № 473 установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, как субсидируемые, так и обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, которые начали действовать с 1 января 2018 г. На основании этого документа местные органы власти определили тарифы на некоторые виды ЖКУ. Соответствующие решения Мингорисполкома вступили в силу не с 1 января, а в течение месяца. Так, тарифы на техническое обслуживание жилого дома, капитальный ремонт, водоснабжение, водоотведение (канализацию), техническое обслуживание лифта начали действовать с 19 января; на обращение с твердыми коммунальными отходами — с 22-го. Таким образом, до названных дат перечисленные коммунальные услуги, за исключением капремонта, рассчитывались по прежним тарифам, а после — по новым. Однако в извещениях указаны новые тарифы, действующие на последнее календарное число месяца, за который проведены начисления. С прошлого года для минчан не изменились расценки лишь по трем позициям: капитальный ремонт, отопление и подогрев воды.

Рассмотрим ситуацию на примере жировки нашего читателя, проживающего на пр. Пушкина в двухкомнатной квартире общей площадью 54,92 кв. м, в которой зарегистрировано 3 человека.

За техническое обслуживание начислено 6,19 рубля, хотя путем простого умножения площади жилья на проставленный в этой графе тариф 0,1187 рубля получается 6,51 рубля. Однако первая цифра верная. Расчет таков: 0,1084 рубля (тариф до 19.01.2018) / 31 (количество дней в месяце) 18 (количество дней применяемого тарифа) = 0,0629 рубля; 0,1187 рубля (тариф с 19.01.2018) / 31 (количество дней в месяце) 13 (количество дней применяемого тарифа) = 0,0498 рубля. Теперь умножаем площадь квартиры 54,92 кв. м поочередно на 0,0629 и на 0,0498 рубля, складываем полученные показатели и получаем выставленные за услугу 6,19 рубля.

За холодное водоснабжение и канализацию 3 человека расходовали по 6 куб. м (уложились в лимит 140 л на человека, который оплачивается по субсидируемому тарифу) и заплатили 4,03 рубля и 2,70 рубля соответственно. Расчет производится по такой же формуле с учетом того, что до 19 января тариф за 1 куб. м на водоснабжение составлял 0,5748 рубля, на канализацию — 0,3838 рубля, а с этой даты включительно — 0,8053 и 0,5398 рубля соответственно.

— В случаях превышения 140 л, а также при отсутствии индивидуальных приборов учета воды плата за эти услуги производится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, — напоминает Н. Чернуха. — Они также увеличились с 19 января, причем тариф на водоотведение сравнялся с субсидируемым — 0,5398 рубля за 1 куб. м.

Услуга по обращению с ТКО семье минчанина обошлась в январе в 4,18 рубля. Дом оснащен действующим мусоропроводом. Сумма к оплате зависит от количества жильцов и наличия мусоропровода.

Расчет: 0,2233 (норма ТКО на 1 проживающего) 5,5235 рубля (тариф до 22.01.2018) / 31 (количество дней в месяце) 21 (количество дней применяемого тарифа) = 0,8355 рубля; 0,2233 (норма ТКО на 1 проживающего) 7,743 рубля (тариф с 22.01.2018) / 31 (количество дней в месяце) 10 (количество дней применяемого тарифа) = 0,5577 рубля. Осталось умножить 3 (число жильцов) на 0,8355 рубля, затем 3 — на 0,5577 рубля, сложить результаты и получить искомые 4,18 рубля.

Для собственников и нанимателей квартир в домах без функционирующего мусоропровода тариф на обращение с ТКО до 22 января составлял 5,1143 рубля за 1 куб. м, затем — 6,0055 рубля.

Семья из дома на пр. Пушкина живет на 6-м этаже и пользуется лифтом. За техническое обслуживание лифта заплатили 3,99 рубля. Чтобы убедиться в верности расчета, заносим в нашу формулу применяемые тарифы на 1 человека до 19 января — 1,28 рубля и с 19 января — 1,4 рубля.

Самые положительные эмоции у обладателя предоставленной жировки вызвала строчка «Санитарное содержание вспомогательных помещений» — к оплате всего 0,68 рубля на 3 человек. И это притом что с 1 января указом № 473 предельно допустимый тариф на услугу увеличен на 3 копейки и составляет не более 0,56 рубля на 1 человека (за исключением детей до семи лет, а таковых в "двушке" не зарегистрировано). Получилось, что каждый член семьи заплатил за уборку подъезда по 22 копейки.

— Расчет за санитарное содержание вспомогательных помещений производится на основе фактических затрат, понесенных ЖЭУ или другим победившим в конкурсе подрядчиком на оказание услуги, — говорит Н. Чернуха. — Сумма этих расходов по конкретному дому делится на общее количество жильцов, а полученные фактические затраты не должны превышать максимальный тариф — 0,56 рубля с одного человека. Итоговая цифра к оплате также может быть уменьшена вследствие выявления службой заказчика (ЖКХ района) некачественного оказания или неоказания услуги.

Впрочем, может быть и другое объяснение. В доме нашего читателя проводится капитальный ремонт, и, возможно, по этой причине подъезды убирают реже, чем предусмотрено в графике.

С 1 января не более 0,46 рубля с 1 человека могут выставить на оплату электроэнергии на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также не более 0,52 рубля с 1 человека — за электроэнергию на работу лифта. В рассматриваемой жировке эти суммы с учетом трех проживающих составили вполне приемлемые 1.38 и 1.56 рубля соответственно.

— Данные возмещаемые расходы также рассчитываются исходя из фактических затрат по жилому дому, но не выше предельно допустимых тарифов, — уточняет специалист.

По новым ценам с первого дня 2018 года начисляли электро- и газоснабжение в квартирах. По этим позициям все понятно.

Итоговая сумма в жировке за январь у читателя составила 68,56 рубля,и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 3,19 рубля. Плата за ЖКУ, потребленные в феврале, будет производиться полностью по новым тарифам, так что цифры в извещении подрастут.