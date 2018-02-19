Гомельчанам рассказали о символах БНР 19.02.2018, 18:03

Приближается 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики.

В общественно - политическом центре «На Полесской» состоялась лекция историка Владимира Ляховского про символы Белорусской Народной Республики - флаги, марки, паспорта, печати, сообщает «Гомельская весна».

Присутствующие общественно - политические активисты узнали об исторических событиях связанных с образованием БНР, раскладом сил в тогдашнем белорусском обществе, внешние обстоятельства и силы, которые влияли на провозглашение белорусской независимости. Много информации звучало про деятелей БНР: личные характеристики, их деятельность и судьба.