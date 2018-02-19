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Семьи героев Небесной Сотни провели флешмоб в центре Киева

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  • 19.02.2018, 17:34

Участники акции также воссоздали события Революции Достоинства.

В Киеве семьи Героев Небесной Сотни провел флешмоб "Я помню!". На Аллее героев Небесной Сотни родственники погибших взялись за руку и образовали живую цепь, пишет nv.ua.

Флешмоб проходил в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

Участники акции также воссоздали события Революции Достоинства, когда 20 февраля медики оказывали помощь раненым.

Ко Дню героев Небесной сотни в 22 городах Украины прошли памятные мероприятия.


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