Семьи героев Небесной Сотни провели флешмоб в центре Киева

Семьи героев Небесной Сотни провели флешмоб в центре Киева1
- 19.02.2018, 17:34
Участники акции также воссоздали события Революции Достоинства.
В Киеве семьи Героев Небесной Сотни провел флешмоб "Я помню!". На Аллее героев Небесной Сотни родственники погибших взялись за руку и образовали живую цепь, пишет nv.ua.
Флешмоб проходил в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.
Участники акции также воссоздали события Революции Достоинства, когда 20 февраля медики оказывали помощь раненым.
Ко Дню героев Небесной сотни в 22 городах Украины прошли памятные мероприятия.