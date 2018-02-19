СМИ: Дерипаска покидает пост президента «Русала» и En+ 5 19.02.2018, 18:47

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Олег Дерипаска

Скандальный российский миллиардер возглавил En+ в 2013 году, «Русал» - в 2014-м.

Российский миллиардер Олег Дерипаска оставит должность руководителя в En+ Group и «Русале». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, близких к разным акционерам алюминиевой компании.

Бизнесмен останется в советах директоров в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет генеральный директор Максим Соков, президентом «Русала» — Владислав Соловьев. Последний также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова. Гендиректором «Русала» станет его финансовый директор Александра Бурико.

Дерипаска возглавил En+ в 2013 году, «Русал» — в 2014 году. Он решил оставить президентские посты, чтобы заняться развитием других своих активов, в частности группы ГАЗ. Два собеседника «Ъ» в инвесткомпаниях допускают, что одной из причин ухода Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом может быть его включение в «кремлевский доклад» США. Однако еще два собеседника «Ъ», близких к акционерам «Русала», говорят, что уход Дерипаски не связан ни с «кремлевским докладом», ни со скандалом, связанным с Настей Рыбкой и вице-премьером РФ Сергеем Приходько.

8 февраля ФБК и Алексей Навальный опубликовали расследование, в котором утверждается, что вице-премьер Приходько проводил отпуск на яхте Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг, среди которых была девушка по имени Настя Рыбка. Авторы расследования вышли на эту информацию, проанализировав личную страницу девушки в соцсетях и фрагменты из ее книги об отношениях с олигархом.

Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее наставника Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. После этого Роскомнадзор потребовал удаления информации о расследовании Навального из СМИ, YouTube и Instagram.