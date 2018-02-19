В электричке Борисов - Минск умер машинист 7 19.02.2018, 18:55

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Мужчина потерял сознание во время управления поездом.

Вчера в электричке Борисов — Минск на станции Жодино-Южное умер машинист. Во время управления поездом мужчине стало плохо, врачи не смогли его спасти. Такая информация появилась в паблике «Типичный Борисов», ее подтвердили источники Onliner.by.

18 февраля машинист электрички Борисов — Минск умер во время управления поездом. Инцидент произошел на станции Жодино-Южное. Как сообщают очевидцы, 45-летний мужчина потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи спасти его не сумели.

— Электричка остановилась очень резко, не доезжая до станции. Сначала подумал, что кого-то сбили, потом помощник начал сообщать по всему составу: «Если есть работники медпомощи, то срочно подойдите в 1-й вагон», — передает «Типичный Борисов» слова очевидца происшествия. — Потом помощник начал быстро бежать по вагонам, спрашивая у людей аммиак и медикаменты. Конечно, нашлись люди, которые дали медикаменты. Смотрю, помощник быстро бежит уже с аптечкой. Стояли минут 15, потом подъехали к станции, помощник сказал: «Электропоезд остановился на неопределенное время, просим прощения за предоставленные неудобства». Потом стояли еще минут 20, приехала скорая-уазик. Помощник сообщает о том, что в 16:25 будет другая электричка на неправильном пути. Мы все перешли, и смотрю: скорая делает искусственное дыхание.

— Преследование по перегону Жодино — Красное Знамя. При подъезде к остановочному пункту Жодино-Южное в 14:44 машинист электропоезда почувствовал ухудшение самочувствия. Помощник машиниста профессионально выполнил свои обязанности и предпринял меры для остановки электропоезда, о случившемся доложил по радиостанции дежурному по станции Жодино, затем обратился к пассажирам электропоезда с просьбой к лицам, имеющим медицинское образование, срочно проследовать в кабину машиниста для оказания помощи. В 15:02 на остановочный пункт Жодино-Южное прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и до 15:49 проводили реанимационные мероприятия. В 15:49 констатировали смерть машиниста. Пассажиров организованно перевели в электропоезд, который ехал следом из Орши в Минск. В 16:40 эти пассажиры прибыли в Минск, задержка составила около часа. В настоящее время проводится расследование данного случая, — рассказали в пресс-службе БЖД.

Также источник Onliner.by рассказал, что сегодня в электричке под Гомелем умер пассажир: ему стало плохо во время поездки.