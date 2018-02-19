В Британии создана партия противников Brexit 19.02.2018, 19:02

Партия намерена добиваться пересмотра результатов референдума по выходу страны из ЕС.

В Лондоне в понедельник была официально представлена новая центристская партия «Возрождение» (The Renew party), выступающая против выхода Великобритании из ЕС, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

«Мы нацелены на то, чтобы отменить процесс Brexit и восстановить наши влиятельные позиции в Европе, позволяющие нам сфокусироваться на действительно важных в Соединенном Королевстве», - сказано в выдержке из заявления политической партии.

Процесс создания этой партии бывшим финансистом Крисом Коленом был запущен около года назад. Колен участвовал в парламентских выборах в 2017 году в качестве независимого кандидата.

Партия намерена добиваться пересмотра результатов референдума по Brexit 2016 года, на котором почти 52% участников проголосовали за выход страны из состава ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Джордж Сорос пообещал передать еще 100 тысяч фунтов стерлингов (более 138 тысяч долларов) британской группе Best for Britain, которая проводит кампанию за прекращение Brexit.