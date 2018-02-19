Дмитрий Кравченко: Возглавлять национальную команду должен белорус 19.02.2018, 19:57

Нужно создать свою систему подготовки сборной Беларуси по хоккею - белорусскую.

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко поделился своим видением формирования национальной команды, передает «Прессбол».

– Давайте чуть глобальнее — о сборной.

– Неожиданно... А с чего бы вопрос о ней звучал в мой адрес?

– Во-первых, вы периодически привлекались в ее кэмпы как ассистент. Во-вторых, и без этого отменно владеете панорамой. Как полагаете, какая проблема нынче острее — вратарская или атакующая?

– Скорее она просто шире. Нужно наконец создать свою систему подготовки сборной — бе-ло-рус-скую. Скомпоновав в ней все то полезное, что мы получили от сотрудничества, в том числе с канадскими тренерами. И делать это должен белорусский же тренер.

– В канадского уже не верите?

– Знаете, Петр I в свое время не стыдился отправлять мастеров учиться на голландские верфи. А после построил мощный флот и создал империю. Уже сам.

– Так а научились ли мы уж «строить корабли» самостоятельно?

– Не попробуем — не узнаем. А мы все боимся. Даже не пытались, – сказал Кравченко.