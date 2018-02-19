Лукашенко произвел кадровые перестановки в МЧС 9 19.02.2018, 20:05

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Также правитель подписал указ о назначении начальника Института пограничной службы.

Александр Лукашенко 19 февраля произвел кадровые перестановки в руководстве Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он также подписал указ о назначении начальника Института пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Александр Худолеев освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Ранее занимавший эту должность Василий Степаненко уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Анатолий Долголевец, ранее занимавший пост начальника Гомельского областного управления МЧС, стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, Лукашенко подписал указ о назначении Сергея Жилинского начальником Института пограничной службы.