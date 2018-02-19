Сенатор Грэм - России: Вы получите по заслугам 4 19.02.2018, 20:29

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Линдси Грэм

Российская агрессия выходит за рамки дозволенного.

Как пишет издание DefenseNews, министры обороны европейских стран и США в беседе сенатором Линдси Грэмом выразили оптимизм по поводу перспектив вступления Украины в НАТО, поскольку отношения с Москвой уже вряд ли удастся исправить.

Сенатор Грэм высказался весьма прямо: «Нашим друзьям в Украине, я хочу сказать, что это должно быть ваше решение (присоединиться к НАТО), а не России».

Кроме того, он добавил: «Верховенство закона ничто для России. А для вас? Я был бы рад, если бы отношения США с Россией стали лучше, но это трудно сделать. Когда-то я беспокоился по поводу вражды с Россией. Теперь больше нет. Вы получите по заслугам, если будете продолжать в том же духе. А нашим друзьям в Грузии и в Украине, я хочу сказать, будьте терпеливы. Надеюсь, нам хватит мужества ответить на агрессию, которая выходит за рамки дозволенного».