25 рекламных трюков от маркетологов, которые заслуживают повышения 6 19.02.2018, 21:08

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Эта реклама действительно стоит того, чтобы обратить на нее внимание.

Известный французский публицист и эксперт в области рекламы Фредерик Бегбедер как-то сказал умную вещь: «Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им этого не предложат». И с этим сложно не согласиться, особенно когда маркетологи используют нестандартные подходы, пытаясь привлечь наше внимание.

AdMe.ru собрал 25 примеров рекламы, которая была создана настоящими гуру маркетинга. Эта реклама действительно стоит того, чтобы обратить на нее внимание.

1. Эти крошечные модели палаток дают возможность, что называется, пощупать товар перед покупкой

2. Потолок в магазине LEGO выглядит как нижняя сторона кирпичика популярного конструктора

3. В гипермаркете Walmart Canada есть тележки со встроенной навигационной картой магазина

4. Зубастая упаковка жевательных резинок

5. Эти фонари подсказывают, где есть свободное место для парковки

6. Зубная щетка, которая выдавит пасту до грамма

7. Все гениальное просто

8. Лучшая реклама электроинструментов

9. Эти надрезы позволяют отрывать упаковку чипсов по мере их поедания

10. Обычная бутылка с колой легким движением руки превращается в элегантную бутылку с колой

11. А ведь эта уловка всегда работает

12. Вот как тут пиццу не захотеть?

13. А тут и впрямь захочется записаться в эту парикмахерскую

14. Журнальный столик со встроенным холодильником

15. Этот унитаз гарантирует, что у вас каждый раз будет чистое сиденье

16. Хитрый бармен при любом раскладе останется в выигрыше

«Поместился бы Джек на дверь?»

17. Оригинальнее крышку от пакета с соком и не придумаешь

18. Письмо, которое загружается как в Windows

«Загрузка сообщения».

19. Магнитный держатель печенья

20. Сам себе реклама

21. Дизайнеры те еще юмористы

«Не использовать для открывания».

22. Реклама сайта по поиску работы

23. Букет тюльпанов и вино

24. Чайный пакетик в форме рыбки

25. Реклама предстоящего сезона сериала «Очень странные дела» («Stranger Things»)

Бонус: круче всех пошли маркетологи Tesla — впервые в истории запустили в космос автомобиль, да не просто так, а к Марсу