Аналитики назвали шесть профессий будущего 6 19.02.2018, 21:40

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Профессии, которые появятся на рынке труда в ближайшие годы.

Оператор строительного 3D-принтера, дистанционный хирург и специалист по этике в сфере технологий — вот лишь часть профессий, которые появятся на рынке труда в ближайшие годы. Чтобы составить портреты рабочих будущего, специалисты из digital-агентства AKQA изучили основные тренды на Всемирном экономическом форуме, передает eizvestia.com.

Аналитики Misk Global Forum изучили главные тренды рынка труда, которые обсуждались на заседаниях Всемирного экономического форума в Давосе в январе. На основе собранных сведений дизайнеры из digital-агентства AKQA изобразили, как будут выглядеть профессии будущего. В подборку вошло шесть профессий. Как отмечает MIT Technology Review, часть из них больше вписались бы в научно-фантастический роман, но некоторые уже близки к реальности.

Оператор устройства по переработке отходов

Авторы проекта предполагают, что в ближайшем будущем большая часть мусора будет эффективно перерабатываться и использоваться повторно. Многие страны вновь займутся производством на своей территории и будут использовать переработанные материалы. Вероятно, процесс переработки будет полностью автоматизирован. Однако дизайнеры предпочли изобразить водителя за рулем футуристичной трубы, которая засасывает мусор без предварительной сортировки, а затем каким-то образом преобразовывает его в спрессованные однородные кубы.

Специалист по охране национальной идентичности

MIT Technology Review признал эту профессию наиболее приближенной к реальности. Уже сегодня многие страны запускают программы по сохранению языка и культурного наследия. В будущем процесс глобализации будет еще более стремительным, а памятники и старинная архитектура начнут приходить в упадок. Специалисты по охране национальной идентичности будут сохранять главные артефакты в цифровой форме. Например, создавать 3D-модели и выгружать их в облако.

Разработчик банковских блокчейн-систем

Благодаря распространению блокчейна банковские услуги станут более доступными даже в самых отдаленных регионах. Финансовые учреждения начнут готовить специалистов, которые возьмут на себя установку необходимой инфраструктуры и «подключат» жителей к банковским сервисам на базе блокчейна. Такие специалисты, вероятно, появятся в ближайшие 3-5 лет.

Оператор строительного 3D-принтера

Когда 3D-принтеры сравняются по размерам с башенными кранами, в кабинах гигантских станков для печати будут сидеть операторы. Они будут управлять процессом строительства на разных этапах. По замыслу AKQA, кабины будут оснащены тачскринами, которые будут выполнять роль панели управления. Первые дома с использованием 3D-печати уже появляются по всему миру. Недавно в США началась подготовка к строительству первого напечатанного дома свободной формы.

Этик в сфере общественных технологий

В будущем любую новую технологию на рынке будет оценивать специалист по этике. Он определит, подходит ли она для широкого потребителя и какие риски она несет людям. В качестве примера авторы концепта приводят беспилотный школьный автобус. Специалистка по этике демонстрирует разработку школьникам и проводит опрос, чтобы выяснить, нравится ли им новый вид транспорта.

Дистанционный хирург

Уже сегодня многие врачи практикуют удаленно — в чатах, через видеозвонки или по телефону. Однако в будущем, считают аналитики, удаленно смогут работать даже хирурги. Благодаря протоколу 5G скорость интернета будет достаточно быстрой, чтобы на расстоянии управлять роботами даже в сельской местности в развивающихся странах. Проводить хирургические манипуляции будет робот, а управлять его движениями — сам хирург.