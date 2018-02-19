Владимир Кацора: После акции в Минске я был уверен, что в Гомеле выйдет много людей 19.02.2018, 21:43

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Владимир Кацора

Фото: «Радыё Свабода»

Ровно год назад тысячи гомельчан вышли на площадь, чтобы выразить несогласие с декретом №3.

Год назад, 19 февраля 2017 года, в Гомеле прошла одна из самых массовых акций против декрета №3 «О социальном иждивенчество». Гомельчане вышли в центр города с транспарантами и бело-красно-белыми флагами, чтобы выразить несогласие с одиозным декретом, напоминает «Радыё Рацыя».

По словам одного из организаторов акции Владимира Кацоры, он прогнозировал, что на митинг придет много людей.

- Когда прошла акция 17 февраля в Минске, и вышла пусть не так много людей, где-то за 2 тысячи, но, как мы знаем, их не разогнали, поэтому уже была уверенность, что в Гомеле акция также пройдет, - вспоминает Владимир Кацора.