Белорус открыл на Тайване ресторан, ставший раем для детей 9 19.02.2018, 21:59

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Валерий Рецкий

Фото: Facebook

Главной фишкой ресторана стало оформление интерьера в белорусском стиле.

Валерий Рецкий родом из Заславля, учился здесь в школе №1, окончил БГТУ. А 15 лет назад, когда занимался танцами в кружке при Доме культуры, принял вместе с другими предложение отправиться выступать на Тайвань.

На острове ребята отработали полгода, затем Валерий остался еще на пару лет, получив работу в парке развлечений. Там он познакомился с будущей супругой Йинь-Чунь Энджел Линь, и вскоре женился на ней, пишет belmir.by.

Валерий Рецкий в своем ресторане

Фото: Facebook

Будучи человеком сдержанным, предложение Рецкий сделал не очень романтично, вспоминает сейчас в одном из интервью местным масс-медиа его супруга.

– Он попросил выйти за него у дверей магазина бытовой техники. В тот день шел дождь. У него были с собой цветы и кольцо, – говорит Энджел.

Валерий – не большой эксперт в эффектных жестах, и привык показывать свою любовь к семье при помощи конкретных поступков.

С женой Йин-Чунь Энджел Линь

Фото: Facebook

По образованию он – инженер-технолог, но на Тайване открыл в себе талант повара. Попробовать решил, так как родственники жены владели лапшичной. В ней Рецкий и получил первый опыт.

Потом работал еще поваром в японском ресторане, добился определенных успехов. И наконец, в 2008 году решил открыть свой собственный ресторан, в котором были бы и блюда белорусской кухни.

Так и появилось на свет заведение Retski’s Kitchen – «Кухня Рецкого». Вместе с Энджел супруги открыли его в ее родном городе Фенгюан. А затем, поскольку ресторан пользовался популярностью, расширились, сделав еще один в Тайчжуне.

Главной фишкой ресторанов стало оформление интерьера в белорусском стиле. Здесь все сделано из дерева и напоминает хаты в наших деревеньках.

На стенах – соломенные куклы и лапти, резные зубры, льняные рушники с орнаментом, флажки и кепки с национальной символикой. Плюс фото из семейного архива Рецких и школьные грамоты Валерия.

Ресторан Retski’s Kitchen в Фенгюане

Фото: Google Maps

Мало того – официанты здесь носят шапки и рубашки с нашим национальным орнаментом, и у каждого на бэджике два имени – на китайском и на белорусском.

Правда, меню скорее международное – не только русское-белорусское. И все же здесь можно заказать не совсем привычные для жителей Тайваня борщ, чебуреки, блинчики или салат оливье.

И даже сельдь под шубой. Правда, вместо сельди, которая тут не водится, маринуют скумбрию. А сверху на порции еще и сюрприз в виде оранжевых икры и креветки.

В заведениях звучит русская и белорусская музыка. Здесь также можно купить продукты, привезенные прямо из Беларуси – например, шоколадки от «Спартака».

Не так давно ресторан в Тайчжуне Валерий и Энджел перенесли, выбрав другое место – на природе в пригороде. И назвали его Retski’s Kitchen Dacha – «Кухня-дача Рецкого».

Ресторан Retski’s Kitchen Dacha

Фото: Facebook

Это имя полностью соответствует реальности. Здесь действительно есть дача. И даже огородик при ней, с укропом и огурчиками. А рядом – и сам ресторан с верандой, рассчитанный на 150 человек.

Все это располагается на участке почти в 10 тысяч квадратных метров. Вокруг много деревьев и лужаек, есть зарыбленный пруд.

Особенно нравится заведение детям. Для них здесь много развлечений: игровая площадка с горками и качелями, бассейн, песочница, загон со страусами и клетки с кроликами.

У самого Валерия четверо детей – Лиза, Нина, Максим и Миша. Во многом именно из-за них семья и переехала на природу, чтобы иметь побольше времени для общения.

Разговаривают они дома наполовину на английском, наполовину на китайском и тайваньском. Когда на зиму в гости к внукам приезжает из Беларуси их бабушка, намного чаще звучит и русский.

Сотрудники в майках с орнаментом

Фото: Facebook

О белорусско-китайской семье регулярно рассказывает тайваньское телевидение. Рецкий угощает ведущих драниками и делится рецептом этого блюда, знакомит со значением славянского орнамента и даже исполняет песенку крокодила Гены.

Как говорит наш соотечественник, жить на Тайване поначалу было тяжеловато. Особенно из-за сильной жары и влажности летом. Да и сейчас он скучает по Беларуси, ее природе, родственникам.

Но остров также и дал Валерию многое. Сделал более позитивным. Изменил мировоззрение. Океан и горы заставляют понять, что ты намного меньше, чем себя представляешь, объясняет он.

Он никогда не предполагал, что останется здесь на такое долгое время. Все, что делал – это каждый день только и делал, что учился, учился, учился… Глядь – а уже годы прошли.

– Если бы лет 20 назад мне сказали, что получится вот так: что я буду жить на Тайване, говорить на стольких языках, открою свой ресторан, я бы сказал, что это невозможно, – подводит итог Рецкий.