Немецкие парламентарии выступили против «Северного потока-2» 4 19.02.2018, 22:10

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Против «Северного потока» выступили представители четырех парламентских партий.

Семь депутатов германского бундестага и Европейского парламента, представляющие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП), выступили против строительства газопровода "Северный поток-2". В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 19 февраля, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, они отметили, что совместная работа с Россией не должна означать, что "немцы и россияне о чем-либо договариваются через головы" партнеров Берлина по Европейскому Союзу, передает DW.

По мнению авторов обращения, политика ЕС в области энергетики и солидарность с партнерами говорят против строительства второй очереди газопровода из России через Балтийское море в Германию. Реализация этого проекта, подчеркивается в документе, приведет "к расколу ЕС и утере доверия".

Парламентарии напомнили, что строительство "Северного потока-2" вызывает активное сопротивление в странах Балтии, Швеции, Дании, Польше, Словакии и Украине, что легко понять с точки зрения энергетической безопасности. Новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции в вопросе газопровода.

Только бизнес

Российский монополист "Газпром" намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность "Северного потока-2" с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Берлин рассматривает газопровод исключительно как экономический проект. На недавней встрече с премьер-министром Польши канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила, что строительство "Северного потока-2" не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы.