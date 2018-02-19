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Курс биткоина превысил $11 тысяч

  • 19.02.2018, 22:28

Капитализация мирового рынка криптовалют оценивается в 500 миллиардов долларов.

Стоимость биткоина превысила $11 тыс, свидетельствуют данные сайта Coindesk.

По состоянию на 19:36 по минскому времени стоимость биткоина составляла $11254,11 за единицу. К 21:33 по минскомуу времени, стоимость криптовалюты снизилась до $11041,75 за единицу.

В настоящее время капитализация мирового рынка криптовалют составляет более 498 миллиарда долларов, при этом на долю биткоина приходится 37%.


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