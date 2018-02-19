Японский дипломат выучил украинский язык, чтобы анализировать Украину «не через Россию» 19.02.2018, 22:51

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Дайсуке Минамино

Дайсуке Минамино говорит на украинском языке даже в том случае, если к нему обращаются на русском.

Руководитель политического отдела посольства Японии в Украине Дайсуке Минамино начал учить украинский язык в 20 лет, когда заинтересовался внешней политикой и дипломатией стран бывшего Советского Союза. Об этом он сообщил "Радіо Свобода".

По словам японца, во время обучения в аспирантуре научный руководитель посоветовал ему выбрать для исследования Украину. А также выучить украинский язык.

"Откровенно говоря, в то время я не поверил, потому что я уже знал русский язык. Изучать еще один славянский язык было немного трудно для меня. Тем не менее, мой научный руководитель даже требовал: "Да надо, обязательно". Анализировать Украину надо не через Россию, потому что это не имеет смысла", – сказал Минамино.

Он рассказал, что учебников украинского языка в Японии тогда не было, пришлось покупать литературу в Канаде. Чтобы услышать "живую речь", настраивал радиоприемник на "Радіо Свобода", "Голос Америки" и Международное украинское радио.

"Конечно, качество звука не очень хорошее, но это единственный способ, как можно было послушать украинский язык", – объяснил дипломат.

В Украине Минамино живет уже около восьми лет и общается на украинском.

"В Киеве не все говорят на украинском. Сначала, когда я начал учить украинский язык, немножечко было стыдно обращаться к кому-то на украинском. Но если я продолжал такое отношение к украинскому языку, то невозможно было его приобрести как язык общения. Поэтому я решил: если даже ко мне обращаются на русском, я буду говорить на украинском", – сказал дипломат.