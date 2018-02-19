Беднеем: белорусы дарят букеты из колбасы и белья 2 19.02.2018, 23:02

2,343

Кризис в Беларуси диктует тенденции на рынке подарков.

Все большую популярность набирают букеты из мяса и сладкого, а также подарочные корзины с деликатесами или даже обычными продуктами.

В компании «Оранжевый кот», которая занимается доставкой подарочных наборов, говорят, что красивую композицию могут сделать из чего угодно.

«Мы делали композиции из мяса, букеты из плюшевых мишек, трусов и чулок, а однажды даже «торт» из полотенец», – рассказывает совладелец компании Дмитрий Шубинок.

Но и традиционные букеты из цветов – тоже прибыльный бизнес, даже сегодня, в ситуации снижения покупательной способности. Популярностью пользуется услуга доставки. Татьяна, директор компании «Гвоздика.бай», говорит, что некоторые девушки даже обижаются на своих кавалеров, когда те приносят цветы лично, не пользуясь услугами профессиональных курьеров.

Почему цветы, присланные анонимно, могут не попасть к адресату, как работает обратная сторона доставки, и почему русские клиенты любят «по-богатому», смотрите в сюжете «Белсата».