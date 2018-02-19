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День президентов США: праздник и история страны

  • 19.02.2018, 23:15
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В третий понедельник февраля американцы чествуют своих президентов.

В третий понедельник февраля в США отмечают День президентов. На протяжении почти 100 лет Америка чтила наследие первого президента страны, Джорджа Вашингтона, празднуя его день рождения – 22 февраля. Однако национальный праздник был объявлен лишь в 1968 году, пишет «Голос Америки».

Тогда Конгресс принял закон о едином праздничном дне, постановив, что ряд государственных праздников будет отмечаться по понедельникам. Сегодня первого президента страны чествуют в третий понедельник февраля, а не в день рождения Вашингтона.

В народе праздник называют Днем президентов. Многие считают, что он также посвящен и дню рождения Авраама Линкольна: 16-й президент США родился 12 февраля.

Однако федеральное правительство по-прежнему называет праздник Днем рождения Вашингтона.

Закон о едином праздничном дне предоставляет трудящимся трехдневные выходные, а также позволяет магазинам проводить распродажи, приуроченные к Дню президентов.

Рекорды и интересные факты

В январе 2017 года президент Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Вступив в должность в возрасте 70 лет, он стал самым пожилым избранным президентом в истории. Ранее рекорд самого позднего вступления в должность принадлежал Рональду Рейгану, которому на момент инаугурации в 1981 году было 69 лет.

Став первым президентом-миллиардером, Трамп также потеснил 35-го президента Джона Кеннеди с позиции самого богатого президента в истории страны.

Кеннеди по-прежнему принадлежит титул самого молодого избранного президента: он вступил в должность в 43 года. Кеннеди же стал самым молодым погибшим президентом: его убили в 1963 году в Далласе в возрасте 46 лет.

В связи с убийством другого президента Теодор Рузвельт стал самым молодым человеком, занявшим пост главы государства: в 1901 году 42-летний Рузвельт, занимавший должность вице-президента, сменил на посту 25-го президента Уильяма Маккинли, который был убит в Баффало, штат Нью-Йорк.

Первым президентом, скончавшимся на посту, стал Уильям Генри Харрисон – девятый президент США пробыл в должности всего 32 дня, что также является рекордом.

Рекорд по продолжительности президентства принадлежит другому Рузвельту: 32-й президент Франклин Делано Рузвельт занимал пост на протяжении 4 422 дней. После его смерти была принята 22-я поправка, ограничивающая президентство двумя четырехлетними сроками.

Большинство американцев знает о родстве между двумя Рузвельтами, однако не все знают, кем именно они друг другу приходятся.

Жена Франклина Рузвельта Элеанор была его шестиюродной сестрой, а Теодор Рузвельт приходился ей дядей. Таким образом, двое президентов были дальними родственниками.

Однако они были не первыми президентами, которых связывали родственные узы, – этот рекорд принадлежит Адамсам. Джон Адамс был вторым президентом США, а его сын Джон Куинси Адамс – шестым.

Еще один случай, когда и отец, и сын стали президентами: Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент, и его сын Джордж Буш-младший, 43-й президент.

Баллотироваться в президенты имеют право не все.

В соответствии с Конституцией, выдвигаться на пост президента могут люди старше 35 лет, прожившие на территории США не менее 14 лет и являющиеся гражданами страны по рождению.

С последним пунктом связана некоторая путаница: люди трактуют его по-разному.

Первым президентом, который был гражданином США по рождению, стал не Джордж Вашингтон и не Джон Адамс, а восьмой президент Мартин Ван Бюрен, родившийся в 1782 году, спустя шесть лет после подписания Декларации независимости.

Все семеро предшествующих президентов и девятый президент Уильям Генри Харрисон не были гражданами по рождению, поскольку родились до 1776 года, когда американские штаты еще были колонией Великобритании.


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