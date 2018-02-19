закрыть
20 февраля 2018, вторник, 5:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Нью-Йорке пройдет велопарад в честь 100-летия БНР

  • 19.02.2018, 23:41
  • 1,217

Это будет первый подобный парад в истории белорусской диаспоры США.

11 марта в Нью-Йорке состоится велопарад, посвященный 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики - #БНР100.

Об этом ссобщает группа «Беларусы ЗША» в «Фейсбуке».

«Дорогие друзья, в этом году 100 лет провозглашения Белорусской Народной Республики (1918-2018). В связи с этим готовятся праздничные мероприятия от различных организаций и объединений белорусов, везде где есть представительство наших диаспор.

В Нью-Йорке мы начнем праздничный месяц с парада на велосипедах, это будет первый подобный парад в истории белорусской диаспоры США.

Сердечно приглашаем вас присоединиться. 11 марта в 10 утра стартуем от Times Square (еще могут быть изменения) и финишируем в Bowling Green Park, где по приезду участники заезда поднимут белорусский флаг рядом с американским на историческом флагштоке финансового дистрикта», - сообщают организаторы парада.


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович