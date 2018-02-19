В Нью-Йорке пройдет велопарад в честь 100-летия БНР 19.02.2018, 23:41

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Это будет первый подобный парад в истории белорусской диаспоры США.

11 марта в Нью-Йорке состоится велопарад, посвященный 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики - #БНР100.

Об этом ссобщает группа «Беларусы ЗША» в «Фейсбуке».

«Дорогие друзья, в этом году 100 лет провозглашения Белорусской Народной Республики (1918-2018). В связи с этим готовятся праздничные мероприятия от различных организаций и объединений белорусов, везде где есть представительство наших диаспор.

В Нью-Йорке мы начнем праздничный месяц с парада на велосипедах, это будет первый подобный парад в истории белорусской диаспоры США.

Сердечно приглашаем вас присоединиться. 11 марта в 10 утра стартуем от Times Square (еще могут быть изменения) и финишируем в Bowling Green Park, где по приезду участники заезда поднимут белорусский флаг рядом с американским на историческом флагштоке финансового дистрикта», - сообщают организаторы парада.