На Кубе покончил с собой старший сын Фиделя Кастро 2.02.2018, 7:34

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Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы.

На Кубе скончался старший сын экс-лидера кубинской революции Фиделя Кастро. По данным кубинских СМИ, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой после длительного лечения от депрессии, передает Reuters.

"Диас-Баларт, которого в течение нескольких месяцев посещала группа врачей из-за состояния глубокой депрессии, этим утром совершил самоубийство", - пишет Cubadebate Cubadebate.

Старшему сыну Кастро, которого называли "Фиделито", было 68 лет и он внешне очень похож на отца.

В сообщении сказано, что, в связи с начавшейся депрессией, его сначала положили в больницу, а потом проходило лечение на дому.

Агенство Prensa Latina сообщает, что он оставил предсмертную записку, о которой сообщили на государственном телевидении.

Отмечается, что на момент смерти Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. В 1974-1978 годах был аспирантом в аспирантуре Института атомной энергии в Дубне. После защиты кандидатской диссертации в 1978-1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС.