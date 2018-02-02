Тереза Мэй предсказала «золотой век» в отношениях с Китаем 2.02.2018, 7:35

Китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 миллиардов фунтов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за углубление сотрудничества с Китаем. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 1 февраля, в Пекине Мэй пообещала «золотой век» в отношениях обеих стран и выразила надежду на то, что Лондон и Пекин будут и дальше развивать стратегическое партнерство, сообщает dw.com.

По словам британского премьера, в мире существует множество проблем, над решением которых Великобритания и Китай могут работать вместе.

Тереза Мэй назвала «очень успешной» часть своего визита, посвященную торговым отношениям. По данным британских правительственных кругов, китайские и британские фирмы заключили договоры на 9 млрд фунтов стерлингов (примерно 10,3 млрд долларов), в том числе соглашения в области авиации, энергетическом секторе и сельском хозяйстве.

Накануне в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Тереза Мэй высказалась в поддержку усиления экономического сотрудничества. Британского премьер-министра сопровождала торгово-экономическая делегация из полусотни руководителей предприятий.