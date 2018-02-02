Тадеуш Кондрусевич: Папа Римский мечтает приехать в Беларусь 2.02.2018, 7:43

Белорусские епископы побывали на аудиенции у понтифика.

1 февраля белорусские епископы побывали на аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане. На встрече обсудили структурные изменения в Католической церкви, нюансы белорусского законодательства, фармацию будущих священников и молодежи, а также возможный визит понтифика в Беларусь. Глава католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич рассказал «Радио Ватикана» подробности встречи.

«Мы поздоровались с папой, потом сели вокруг него, и тогда он попросил нас представить ситуацию в Католической церкви в Беларуси. Его интересовали проблемы семьи, воспитания молодежи, подготовки священников и монашествующих, отношения с государством, с другими конфессиями, особенно с Православной церковью», — рассказал Кондрусевич.

По его словам, папа Франциск хорошо воспринял предоставленную ему информацию, но был удивлен тому, что прибывающие в Беларусь иностранные священники должны получать разрешение на совершение св. Мессы.

Фото: radiovaticana.va

Обсудили появление региональных епископов в Гомеле и Могилеве, а также возможный визит папы римского в Беларусь.

«Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

Белорусские епископы рассказали Франциску о сильном народном благочестии, благодаря которому вера была сохранена и передана новым поколениям. Они рассказали про длинные очереди к исповедальни, возникающие в белорусских костелах, особенно в период Адвента и Великого поста.

Папу интересовала работа церкви с молодежью. Он с большой радостью воспринял информацию о проведении молодежных бдений, епархиальных встреч, а также про общебелорусскую встречу молодежи, которая в этом году пройдет в Гродно.