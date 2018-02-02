ОМОН против актрисы на Новый год: как все происходило 17 2.02.2018, 7:56

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Светлана Соколовская

Фото: Михал Анемподистов

Озвучены основные версии скандального инцидента в Чижовке.

Актриса Светлана Соколовская утверждает, что в новогоднюю ночь сотрудник минского ОМОНа ни за что ни про что сначала ударил ее по руке дверью служебного автобуса, а после — дубинкой по голове. Девушка хотела отпраздновать Новый год у праздничной елки рядом с "Чижовка-Ареной", а в итоге попала в Больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, сообщает "Еврорадио".

У Следственного комитета — своя версия произошедшего. Официальный представитель СК Юлия Гончарова в разговоре с Еврорадио воздерживается от комментариев, подчеркивая, что случай сложный и неоднозначный. Спикер Следственного комитета говорит, что подруги Светланы были в состоянии алкогольного опьянения, — за это их задержали в новогоднюю ночь и позже и наказали штрафами.

В одном из неформальных комментариев в "Фейсбуке" Гончарова отмечает, что "актриса жива и здорова, и дубинкой ее никто не бил", и обещает разобраться в ситуации:

"Концерт заканчивается через пять минут, вам там нечего делать"

Светлана Соколовская (это сценический псевдоним девушки, свою настоящую фамилию она называть не хочет) встречала 2018 год в маминой квартире в Чижовке, а после пошла погулять со своим парнем Александром и тремя подругами. Дорога к елке, которая стояла перед "Чижовка-Ареной", заняла около часа. Вокруг взрывались фейерверки, всем было весело и ничто не сулило беды.

Светлана Соколовская встречала Новый год с матерью. Фото из Instagram

Площадка для празднования была обнесена милицейским кардоном. По словам Светланы, молодые люди решили подождать, пока людей за ограждением станет меньше, а после пройти в праздничную зону. Одна из подруг тем временем поехала домой.

Примерно в 3:55 остальные разделились на пары и с разных сторон попытались попасть к елке. У Александра и одной из подруг Светланы это получилось. У самой актрисы и еще одной ее подруги — нет: на входе их остановил сотрудник ОМОН.

"На вид он был очень молодой. Возможно, он даже первый раз на такое дело вышел, и чувствовал, что выполняет какое-то важное назначение. Он объяснял нам: "Концерт заканчивается через пять минут, вам там нечего делать", — рассказывает Светлана Соколовская.

Почему молодые люди решили подходить к елке с разных сторон? "Просто так разделились", — объясняет Еврорадио Александр. По его словам, алкоголя у компании с собой не было.

Позже, когда Светлана Соколовская уже находилась в больнице, у нее взяли анализ на содержание алкоголя в крови. В заключении, которое дал врач, ни слова об алкоголе нет:

Но, как стало известно Еврорадио из неофициальных источников, в СК считают, что конфликт между омоновцев и молодыми людьми возник именно из-за алкоголя, который они пытались пронести в праздничную зону. Возможно, попасть к елке с алкоголем не удалось раньше, когда компания только пришла к "Чижовка-Арене". Милиционеры запомнили девушек и не пропустили их, когда они попытались пройти на праздник во второй раз.

"Вы не представляете себе, как больно, когда аж до мяса ломается ноготь"

Так или иначе, в определенный момент омоновцу надоело спорить с девушками, и он повел подругу Светланы к служебному автобусу. Туда же на шум пришли Александр и девушка, которая была с ним. Светлана попыталась защитить подругу и инстинктивно заглянула в бус.

События происходили рядом с таким милицейским автобусом.

События происходили рядом с таким милицейским автобусом.

"Я просто заглянула туда — где она там и что. Ну, понимаете, по инерции. И инстинктивно вытянула руку вперед, — рассказывает Светлана. — Когда омоновец это увидел, он от злости он зубы сжал. И дверью взял да, и хлопнул. Возможно, перед моим носом хотел ее закрыть, но у меня рука была впереди, и он попал по ней. Вы не представляете себе, как больно, когда аж до мяса ломается ноготь. Это так больно... Я от боли думала, что у меня уже руки нет".

Дальше события разворачивались как в плохом боевике. Парень Светланы обратился к человеку, которого он посчитал начальником присутствующих на месте омоновцев, и спросил фамилию обидчика своей девушки. Вместо ответа Александра также задержали. Светлана побежала к двери автобуса, который уже уезжал. И тут почувствовала сильный удар по голове сзади. Как полагает девушка, кто-то (возможно, тот же самый омоновец, который задерживал ее подругу) ударил ее дубинкой.

Кто это был, точно не знает ни Светлана, ни Александр, который в то время сидел в автобусе. Парня выпустили из автобуса, чтобы он отвез ее в больницу. У девушки диагностировали сотрясение мозга.

Никакого дела против актрисы возбуждено не было

Из больницы молодые люди вышли только в 7 утра — новогодняя ночь была безвозвратно испорчена. Светлана сняла побои и обратилась с заявлением в милицию. Следственный комитет начал проверку.

По словам актрисы, двух подруг, которые были с ней в новогоднюю ночь, все же задержали. До 3 января они просидели в милицейском изоляторе в ожидании суда. В результате их наказали штрафами за административное правонарушение.

Но, насколько Светлана знает, никакого дела против нее самой возбуждено не было. Получается, она в любом случае ни в чем не виновата, но пострадала больше всех.

Не было у правоохранителей претензий и к Александру, который — напомним — даже успел посидеть в милицейском автобусе. Парень говорит, что за месяц, который идет проверка, следователи не потревожили его ни разу, хотя он своими глазами видел почти все, что происходило.

Случаем занимается уже четвертый следователь

Результаты проверки, которую проводит Следственный комитет, должны были быть готовы 1 февраля. Но Соколовская сообщила, что разбирательство продлено еще на 2 месяца.

"Звонила сегодня в комитет. Федоренко [старший следователь СК. — Еврорадио] мне сообщила, что срок рассмотрения дела продлен на два месяца", — рассказала Соколовская.

По словам девушки, ее случаем занимается уже четвертый следователь. Фамилия первого — Аскер, другой — Нестерович, а как зовут третьего, ей не сказали. Один раз разбирательство уже было продлено. Сообщая об этом, уже четвертый следователь ошиблась в дате:

Капитан юстиции А.А. Федоренко, которая сейчас занимается проверкой, не стала комментировать разбирательство и порекомендовала Еврорадио обратиться в пресс-службу Следственного комитета. Там от развернутых комментариев пока воздерживаются, подчеркивая, что случай сложный и неоднозначный.