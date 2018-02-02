Включи бабушке VPN 14 Ирина Халип

2.02.2018, 7:58

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Ирина Халип

И пусть Лукашенко со скалы своих министров сбрасывает.

На днях к моей свекрови приходили друзья и подруги поздравить ее с юбилеем. Средний возраст компании – 80 лет. Все - образованные, интеллигентные люди. Естественно, они говорили о блокировке Хартии. Пытались понять, что теперь делать. И вот что выяснилось: слова «Tor», «анонимайзер», «VPN» и прочие приводят их в ужас. Это все равно что предложить им для разнообразия поуправлять космическим кораблем.

У большинства Хартия была в закладках либо стартовой страницей, настроенной, конечно, детьми или внуками. Но у многих дети и внуки живут и работают в других странах и приезжают раз в год. Или вообще не приезжают, а приглашают своих пожилых родственников к себе. И вот что я поняла, пообщавшись со свекровью и ее друзьями-ровесниками.

Блокировкой Хартии власть нанесла очередной удар по пенсионерам. Не по молодежи, которая не расстается со смартфонами даже, наверное, во сне и мгновенно ориентируется, обходя любые ловушки (Opera Mini практически в каждом смартфоне, и многие из молодых читателей узнали о блокировке Хартии из новостей самой Хартии, так и не заметив отсутствия доступа). Не по среднему поколению, которое еще помнит, как натужно скрипели модемы, подключая к Интернету массивные старые компьютеры. Тогда каждое подключение требовало таких усилий со стороны пользователей, что у них выработалась привычка подробно разбираться с каждой проблемой и упорно идти к цели – интернет-соединению. Эти справятся, не сомневайтесь.

Так что основной мишенью блокировки Хартии стали как раз пожилые люди. Они, увидевшие компьютеры уже в пенсионном возрасте, большей частью попривыкли к ним, но большинство остались на уровне начинающих пользователей. Дети или внуки подарили им ноутбуки, настроили доступ к Интернету, стартовую страницу и закладки. И наши уважаемые бабушки и дедушки привыкли нажимать «вкл.», а потом одним кликом – все нужные сайты. И теперь им снова нужно все начинать сначала. Для многих – непосильная нагрузка.

Все давно заметили, что Лукашенко презирает пожилых людей. Вспомните хотя бы его комментарий к отмене льгот на проезд: «А куда пенсионеру ездить? В поликлинику и в аптеку он и пешком дойдет». С его точки зрения, жизнь пожилого человека – это поликлиника, аптека и убогое существование на нищенскую пенсию. И пусть еще спасибо скажут, что их со скалы не сбрасывают. Ах, эти старые перечники еще и Хартию читают? И соглашаются? Так не будет им Хартии, пусть доживают с телевизором. И поверьте: даже если к визиту какого-нибудь еврочиновника Хартию «приоткроют», - после его отъезда ее заблокируют снова. Решение ОАЦ обжалованию не подлежит. Значит, ждать, пока потеплеет, бессмысленно.

И теперь становится понятно, что делать. Помните, перед выборами 2010 года в сети появился симпатичный ролик «Спрячь бабушкин паспорт»? Там внук гостил у бабушки в то самое время, когда к ней приходили сборщики подписей за угадываемого кандидата Жирафенко. Внук находил в ящике комода паспорт и хитроумно перепрятывал под титры «спрячь бабушкин паспорт, спаси Беларусь!». Конечно, это была шутка – пенсионеры в большинстве своем уже тогда ненавидели власть. Но оставалось и активное меньшинство, так что ролик получился и остроумным, и актуальным.

А сейчас настало время провести совершенно иную кампанию. Называйте как хотите: «Включи бабушке VPN», «Поменяй бабушке DNS», «Установи бабушке Tor», - кому как удобнее. Главное – сделайте. Помогите своим пожилым родственникам остаться с Хартией. Мы, позврослев, наивно думаем, что помогаем своим старикам. А в действительности они помогают нам. Нянчат наших детей, отпуская нас на Площадь, стоят в очереди с передачами, когда мы в тюрьмах, отдают последние деньги в помощь политзаключенным, посылают открытки в колонии. Верующие – молятся. Агностики – проклинают. Так давайте поможем им не потерять доступ к информации.

Найдите время, съездите к ним и верните им Хартию. Еще и пакет с домашними котлетками домой унесете. Старики – они ведь такие, без гостинцев не отпустят.

Ирина Халип, cпециально для Charter97.org